32-летняя Таллула Уиллис опубликовала в Instagram фотографию с отцом, 71-летним Брюсом Уиллисом. На снимке актер сидит рядом с дочерью на качелях: они держатся за руки и обнимаются. Семейный кадр привлек внимание поклонников, которые следят за состоянием здоровья звезды «Крепкого орешка».

Брюс Уиллис одет в розовую рубашку поло, серый кардиган и темно-синие брюки. Таллула выбрала красный свитер и голубые джинсы. Фотография запечатлела обычный семейный момент, который для близких актера сегодня особенно дорог.

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Как болезнь изменила жизнь актера

В 2022 году семья Уиллиса сообщила о завершении его актерской карьеры. Причиной стала афазия - расстройство, влияющее на способность говорить и понимать речь. Год спустя родные уточнили диагноз: у актера обнаружили лобно-височную деменцию.

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Это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое может влиять на речь, поведение и способность человека общаться. После объявления диагноза семья стала реже рассказывать о повседневной жизни актера, хотя иногда близкие публикуют фотографии и делятся семейными новостями.

Все дочери поддерживают Брюса Уиллиса

У актера пятеро дочерей. Три старшие - Румер, Скаут и Таллула - родились в браке с актрисой Деми Мур. Супруги развелись в 2000 году, но сохранили хорошие отношения. Деми Мур продолжает поддерживать бывшего мужа и его близких.

В 2009 году Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг. У пары родились две дочери - Мейбел Рей и Эвелин Пенн. Сейчас вся семья старается проводить с актером как можно больше времени.

Новый снимок Таллулы еще раз показал, насколько близки отец и дочь. Для поклонников Брюса Уиллиса такие фотографии - редкая возможность увидеть актера вне экранных ролей, рядом с самыми родными людьми.