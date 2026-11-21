Привычный образ Улдиса Пиленса - деловой костюм, серьезные экономические форумы и крупные строительные проекты по всей Латвии. Тем неожиданнее выглядит его юбилейный проект «U.P. THE OTHER SIDE», который до 9 января проходит в рижском культурном центре Ola Foundation на Кипсале - известный архитектор приглашает зрителей побродить по своей творческой «кухне» : от бурной студенческой юности до сегодняшних живописных экспериментов.

Оказывается, в конце семидесятых будущий глава строительного гиганта рисовал дерзкие плакаты для студенческого клуба в немецком Веймаре - среди экспонатов можно отыскать даже афишу вечера, посвященного культовой группе Pink Floyd. Рядом соседствуют резкие черно-белые фотоколлажи и акварели времен его учебы в легендарной школе Баухаус, а чуть дальше по спирали открывается театральный период восьмидесятых. Работая главным архитектором Лиепаи, Пиленс создавалсценографию для местного театра, и графические наброски декораций к постановкам «Человек в ночи» и «Саркофаг» сегодня смотрятся как кадры из мистического кино.

Читайте нас также Google News Facebook

Но главная визуальная встряска ждет в просторных залах, отданных под современную живопись. Огромные холсты, густо покрытые на первый взгляд хаотичными брызгами, нитями и вспышками цвета, но больше напоминают застывший салют или кадры из космоса, чем работу человека с инженерным образованием. Впрочем, в одном из уединенных закутков на нижнем уровне можно присесть в кресло и услышать, как сам автор объясняет эту метаморфозу. На большом экране идет его живой разговор с супругой Илзе Пиленой. Отвечая на вопросы о том, остался ли в нём тот двадцатилетний парень из Веймара, Пиленс отвечает: за десятилетия поменялись инструменты и темы, но способность остро чувствовать никуда не ушла - а именно ради нее всё и затевается.

Кульминацией маршрута становится встреча с двумя металлическими скульптурами, обыгрывающими название галереи («ola» - «яйцо»). Если в саду перед зданием сияет идеальная зеркальная сфера высотой почти в человеческий рост, то в центре круглой ротонды установлена ее уменьшенная копия. Это «Становление». И на яйце-«Становлении» красуется заметная трещина на полированном боку. В этом и считывается главный посыл всей выставки, поддержанный короткими философскими заметками на бетонных стенах. С возрастом, размышляет автор, фокус неизбежно смещается: становится куда менее важно, что ты успел построить или накопить, и гораздо важнее - что ты понял и от чего сумел вовремя освободиться, чтобы двигаться дальше.

Попасть в Ola Foundation с улицы спонтанно не получится: поэтому организаторы просят заранее зарегистрироваться и оформить билет на сайте olafoundation.lv