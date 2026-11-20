У песни The Beatles «In My Life», вышедшей более 60 лет назад, появился новый официальный клип. Главную роль в нём сыграл Оуэн Купер, прославившийся благодаря сериалу Netflix «Переходный возраст» (Adolescence). Премьера состоялась 19 ноября.

Режиссёры Джессика Суэйл и Ирина Алексиу превратили одну из самых личных песен группы в небольшую семейную историю. Действие переносится из Ливерпуля 1940-х в шестидесятые, а затем - в наши дни. Через десятилетия героев сопровождает укулеле: инструмент помогает завязаться отношениям, сближает мать и сына и становится связующей нитью между поколениями.

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Купер играет сына в подростковом возрасте. Для актёра, выросшего в Уоррингтоне неподалёку от Ливерпуля, это ещё одна заметная работа после дебюта в «Переходном возрасте», принёсшего ему «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA.

Сам Ливерпуль здесь тоже становится героем. В кадре появляются набережная Мерси, здание Royal Liver Building, англиканский собор, Альберт-док и Strawberry Field - места, знакомые поклонникам группы и связанные с её историей.

Создатели оставили и несколько отсылок для внимательных зрителей. Сцена возле кинотеатра Woolton Picture House напоминает об обложке Abbey Road, а эпизод в парке - о падении Джорджа Харрисона в начале фильма «Вечер трудного дня».

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Почему именно «In My Life»

Песня впервые вышла 3 декабря 1965 года на альбоме Rubber Soul. Её основой стали воспоминания Джона Леннона о людях и местах, оставшихся в прошлом. При этом композиция говорит и о новой любви, которая меняет отношение к этим воспоминаниям. Поэтому история семьи, рассказанная через несколько эпох, естественно продолжает её тему.

Официально авторами указаны Леннон - Маккартни. Степень участия Пола в создании окончательной версии впоследствии стала предметом разногласий между музыкантами. Инструментальную вставку написал продюсер Джордж Мартин.

Выпуск клипа сопровождает новое расширенное издание Rubber Soul. Над обновлённым звучанием работали Джайлз Мартин и Сэм Окелл. В переиздание вошли новые стереомиксы и версии Dolby Atmos, оригинальный монофонический микс, демозаписи и ранее не публиковавшиеся студийные материалы.

Так встречаются две аудитории: зрители, открывшие Купера благодаря современному сериалу, и слушатели, для которых The Beatles давно стали частью собственной биографии. А песня о том, что остаётся с нами на всю жизнь, получает ещё одну историю.