Fatboy Slim, камерный Бах и сад огней: куда пойти в Риге 20–22 ноября

В последние ноябрьские выходные Рига предлагает редкое разнообразие: танцевальную электронику и латвийский рок, театральные премьеры и прощальные спектакли, хоровую музыку, барокко, семейные постановки и масштабную выставку в историческом здании аэропорта Спилве.

Мы изучили программы Biļešu Serviss, Biļešu Paradīze и Aula.lv, а также афиши театров, концертных залов и городских культурных площадок. Вот наиболее интересные события пятницы, субботы и воскресенья.

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Пятница, 20 ноября: Fatboy Slim, финал BILDES и последний спектакль

Fatboy Slim в Palladium

Один из главных музыкальных гостей уикенда - британский диджей и продюсер Норман Кук, известный всему миру как Fatboy Slim. Его музыка выросла из клубной культуры 1990-х, но давно стала частью большой поп-культуры: хаус, брейкбит, фанк, хип-хоп и рок в ней соединяются в один мощный танцевальный поток.

В Риге Fatboy Slim выступит с отдельным диджей-сетом. В программе наверняка не обойдётся без композиций, которые когда-то сделали биг-бит музыкой огромных площадок.

Где: Palladium Rīga, Marijas iela 21

Когда: 20 ноября, начало программы заявлено на 20:00

Билеты: Biļešu Serviss; перед поездкой стоит проверить актуальное наличие.

Финальный концерт фестиваля BILDES

В культурном дворце VEF завершится музыкально-художественный фестиваль BILDES 2026. Заключительные концерты фестиваля традиционно объединяют артистов разных поколений и напоминают, насколько разнообразной может быть латвийская популярная и рок-музыка.

Это хороший выбор для тех, кто предпочитает не один конкретный жанр или имя, а большой концерт с ощущением финала музыкального сезона.

Где: VEF Kultūras pils, Ropažu iela 2

Когда: 20 ноября в 19:00

Билеты: от 25 евро, Biļešu Paradīze.

«Всё о Еве» - в последний раз

На большой сцене Латвийского национального театра состоится последний показ спектакля «Viss par Ievu» - «Всё о Еве». Для зрителей, которые откладывали знакомство с постановкой, это уже буквально последний шанс.

В спектакле заняты Мадара Довейка, Даце Гайсминя и Мария Линарте. История о театре, славе, возрасте, честолюбии и молодой поклоннице, которая постепенно занимает место своего кумира, по-прежнему звучит удивительно современно.

Где: Латвийский национальный театр, большая сцена

Когда: 20 ноября в 19:00

Билеты: Biļešu Paradīze.

Вечеринка для тех, кто помнит 1990-е

В Xiaomi Arena соберутся артисты, чьи песни когда-то звучали из каждого радиоприёмника и музыкального киоска: 2 Unlimited, Jenny from Ace of Base, Snap! и DJ SASH!

Музыкальных открытий здесь, вероятно, не обещают - зато обещают коллективное путешествие во времена кассет, дискотек и первых музыкальных телеканалов.

Где: Xiaomi Arena

Когда: 20 ноября в 19:00

Билеты: Biļešu Serviss. LiveRiga

Суббота, 21 ноября: хор, латвийский рок и театр

Юбилейный концерт хора Jubilate

Смешанный хор выпускников Латвийского университета Jubilate отметит своё 20-летие концертом в Большой ауле ЛУ.

В программу включены сочинения Иманта Калныньша, Улдиса Стабулниекса, Эрика Эшенвалдса, Раймонда Тигулса, Карла Орфа, Карла Дженкинса и других композиторов. Среди приглашённых участников - певец Угис Розе, хор Juventus, трубач Йенс-Эмиль Хольм, гитарист Айварс Гудрайс и органистка Эдите Алпе.

Где: Большая аула Латвийского университета

Когда: 21 ноября с 17:00 до 19:00

Билеты: 7 евро, Aula.lv.

«Баллада о латышах» Микса Галвановскиса

Рок-музыкант Микс Галвановскис привезёт в Ригу программу «Balāde par Letiņu». Концерт задуман как музыкальное посвящение Латвии и её людям: прозвучат авторские композиции Галвановскиса и известные латышские песни в его аранжировках.

После праздничной недели такая программа может стать эмоциональным продолжением ноября - уже без официальных речей, но с мощным рок-звучанием.

Где: Рижский Дом конгрессов

Когда: 21 ноября в 19:00

Продолжительность: около 2,5 часа

Билеты: Biļešu Serviss.

Виолончельный рок группы Chairmen

В ангаре Таллинского квартала выступит латвийская виолончельная рок-группа Chairmen. Музыканты обещают свой самый масштабный концерт года: новые композиции, уже знакомые работы в других аранжировках и специальную сценическую программу.

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Вариант для тех, кому обычной рок-гитары уже недостаточно и хочется услышать, как концертная виолончель превращается в полноценный инструмент большой сцены.

Где: Angārs, Таллинский квартал

Когда: 21 ноября в 20:00

Билеты: Biļešu Serviss.

«Ветряные мельницы» в Новом Рижском театре

Для поклонников драматического театра Новый Рижский театр предлагает спектакль «Vējdzirnavas» - «Ветряные мельницы» на большой сцене. В субботу его покажут в 17:00, а в воскресенье состоится ещё один сеанс.

Кроме того, в выходные в JRT можно увидеть премьерную постановку «Neuzticīgie» и спектакль «Tūlija un da Vinči. Septiņas dienas».

Где: Jaunais Rīgas teātris

Когда: 21 ноября в 17:00; повтор «Ветряных мельниц» - 22 ноября в 17:00

Билеты: Biļešu Paradīze. biļetes aula.lv

Воскресенье, 22 ноября: музыка для детей, барокко и волшебный сад

«Звуки музыки» в Латвийской национальной опере

В воскресенье опера приглашает на концерт «Mūzikas skaņas» - «Звуки музыки» под управлением дирижёра Матисса Цирцениса. Продолжительность программы - около часа, поэтому она подойдёт и тем, кто только начинает знакомство с академической музыкой.

Где: Латвийская национальная опера

Когда: 22 ноября в 12:00 и 15:00

Билеты: на сайте Латвийской национальной оперы.

Большие и маленькие голоса MOMO

В камерном зале VEF состоится концерт к 35-летию вокального коллектива MOMO - «MOMO balsis - lielas un mazas». Название обещает встречу разных поколений и праздничную семейную атмосферу.

Где: камерный зал VEF Kultūras pils

Когда: 22 ноября в 14:00

Билеты: от 5 евро, Biļešu Paradīze.

Камерный Бах и звёзды барокко

Международный фестиваль камерной музыки Баха продолжится программой «Созвездие камерной музыки барокко». В Рижском музее истории и мореходства выступят польские исполнители старинной музыки Мартина Пастушка - скрипка и Томаш Покшивиньский - виолончель.

В программе произведения Франческо Марии Верачини, Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха. Концерт для тех, кто предпочитает не громкость большого зала, а близкое, почти личное звучание инструментов.

Где: Рижский музей истории и мореходства

Когда: 22 ноября в 17:00

Билеты: 20–25 евро.

«Золушка» в театре Чехова

На большой сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова покажут «Золушку». В этой версии принц больше интересуется садоводством и пчеловодством, чем традиционной королевской охотой, поэтому хорошо знакомая сказка получает дополнительные комические краски.

Где: театр имени Михаила Чехова, большая сцена

Когда: 22 ноября с 17:00 до 19:10

Билеты: Biļešu Serviss.

Магия в Ботаническом саду

После наступления темноты Ботанический сад Латвийского университета превратится в территорию света. Фестиваль «Maģija Botāniskajā dārzā» предлагает вечернюю прогулку среди подсвеченных деревьев, инсталляций и фантазийных декораций.

Сюда удобно отправиться после дневного концерта или спектакля: посетителей ждут с 17:00 до 22:00. Организаторы называют проект крупнейшим фестивалем света в Ботаническом саду.

Где: Ботанический сад Латвийского университета

Когда: 22 ноября с 17:00 до 22:00

Билеты: Biļešu Serviss. opera.lv

Выставка на все три дня: искусство в аэропорту Спилве

Если не хочется подстраиваться под начало концерта, можно отправиться на «Осенний вернисаж 2026». До вечера воскресенья историческое здание аэропорта Спилве работает как масштабное выставочное пространство.

Живопись, скульптура, фотография, академическое и современное искусство дополнены специальным световым оформлением. Само здание аэропорта становится частью экспозиции - пожалуй, это один из тех случаев, когда место не менее интересно, чем происходящее внутри.

Где: аэропорт Спилве, SeBo Art

Когда: до 22 ноября включительно

Билеты: Biļešu Serviss. Biļešu Serviss

Перед выходом рекомендуем ещё раз проверить наличие билетов и возможные изменения времени на сайте организатора или билетной платформы.