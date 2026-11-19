Опубликован список 100 величайших кинозвезд всех времен: кто попал в лидеры

Variety

Журнал Variety опубликовал список 100 величайших кинозвезд всех времен. Первое место заняла Мэрилин Монро, второе - Хамфри Богарт, третье - Чарли Чаплин. В первую десятку также вошли Джек Николсон, Кэтрин Хепберн, Сидни Пуатье, Марлон Брандо, Том Круз, Тосиро Мифунэ и Барбра Стрейзанд.

Рейтинг составили кинокритики Variety Оуэн Глайберман, Гай Лодж, Дэниел Д’Аддарио, Элисон Херман и Арамиде Тинубу. При выборе они учитывали не только актерское мастерство, но и экранную харизму, популярность, историческое значение и влияние артистов на массовую культуру. Для каждого участника списка редакция также выбрала фильм, с которого рекомендует начать знакомство с его творчеством.

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В качестве фильма для знакомства с творчеством Мэрилин Монро редакция выбрала комедию «Джентльмены предпочитают блондинок». В подборку фильмов Хамфри Богарта вошла «Касабланка», а Чарли Чаплина - «Золотая лихорадка».

Том Круз попал в рейтинг благодаря фильму «Лучший стрелок», а Джек Николсон - благодаря картине «Пролетая над гнездом кукушки».

Среди современных актеров выше всех оказался Том Круз - он занял восьмое место. Джулия Робертс расположилась на 13-й строчке, Том Хэнкс - на 17-й, Дензел Вашингтон - на 20-й, Брэд Питт - на 29-й, Леонардо Ди Каприо - на 38-й.

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Роберт Паттинсон занял 83-е место, Тимоти Шаламе - 86-е, Зендая - 98-е.

В конце рейтинга оказались Ален Делон (97-е место), Зендая (98-е) и Сильвестр Сталлоне (99-е). Последнюю, сотую строчку занял Генри Фонда.

В список также вошли Грета Гарбо, Одри Хепберн, Мерил Стрип, Джеймс Дин, Клинт Иствуд, Кэри Грант, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джейн Фонда, Брюс Ли, Софи Лорен, Уилл Смит и другие актеры разных поколений.