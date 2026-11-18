Британский музыкант Джеймс Блант официально отказался от имени, данного ему при рождении, после того как его новая пластинка Airplane Mode («Авиарежим») возглавила национальный хит-парад. Как сообщает The Daily Telegraph, артист оформил документы на смену имени на Райан Бел Эйр - созвучное с названием ирландского лоукостера Ryanair.

Накануне релиза альбома, который вышел 6 ноября, певец заключил шуточное пари с поклонниками: он пообещал назвать себя в честь известной бюджетной авиакомпании, если пластинка доберется до первой строчки. Согласно данным Official Charts Company, диск Airplane Mode действительно занял первое место в британском чарте - это первый подобный успех Бланта за последние 19 лет.

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После публикации результатов хит-парада артист выложил в соцсетях подтверждение оплаты госпошлины на официальном портале британского правительства. Судя по опубликованному документу, Джеймс Хиллер Блаунт (полное настоящее имя музыканта) официально становится Райаном Бел Эйром. Небольшое изменение в написании, вероятно, связано с британскими правилами регистрации имен: Королевский суд может отклонить заявку, если новое имя дословно повторяет зарегистрированный товарный знак. Процедура обошлась исполнителю в 53,05 фунта стерлингов (около 63 евро).

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Для 52-летнего автора хита You’re Beautiful это уже вторая попытка разыграть собственное имя в обмен на высокие продажи. Два года назад, перед выходом юбилейного переиздания дебютного альбома Back to Bedlam, Блант пообещал сменить имя на любое, которое выберут фанаты, если релиз возглавит чарт. Тогда победившим вариантом в голосовании стал Blunty McBluntface, однако переиздание остановилось на седьмой строчке, и паспорт певца остался нетронутым.

До выхода Airplane Mode музыкант в последний раз поднимался на вершину британского чарта в 2007 году со вторым студийным альбомом All the Lost Souls. Его дебютная пластинка Back to Bedlam в 2005 году удерживала лидерство на протяжении десяти недель.