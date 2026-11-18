Голливудская звезда Брэд Питт неожиданно признался, что с удовольствием сыграл бы главного противника Джеймса Бонда. Причём именно теперь, когда роль знаменитого агента 007 официально досталась Роберту Паттинсону. Для 62-летнего актёра такое предложение могло бы стать интересной возможностью сменить привычное амплуа.

Об этом Питт рассказал в интервью программе Extra на премьере фильма «Дальнейшие злоключения Клиффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), состоявшейся 16 ноября в Лос-Анджелесе.

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Любопытно, что о назначении Паттинсона новым Джеймсом Бондом Питт узнал прямо от журналистки Терри Сеймур. Актер целый день провел на съемках и пропустил эту новость.

«Мне очень нравится эта идея. Мне нравится то, что он делает, нравится, какие роли выбирает. По-моему, он настоящий талант», - заявил актёр.

Когда журналистка поинтересовалась, не хотел бы он сам появиться в новом фильме о Бонде в роли злодея, Питт улыбнулся, подмигнул в камеру и обратился непосредственно к Паттинсону и режиссёру будущей картины Дени Вильнёву.

«Знаете, я бы хотел это сделать. Я бы за такое взялся», - ответил он.

При этом актёр вспомнил своего коллегу Хавьера Бардема, сыгравшего одного из самых запоминающихся противников агента 007 - Рауля Сильву в фильме «007: Координаты „Скайфолл“» 2012 года.

«Мой приятель Хавьер сделал это великолепно. Планка очень высокая, но я бы принял такой вызов», - признался Питт.

Новый злодей - новое амплуа?

Для Брэда Питта участие в бондиане могло бы стать любопытным поворотом карьеры. За десятилетия в Голливуде он создал целую галерею обаятельных героев - от авантюриста Расти Райана в «Одиннадцати друзьях Оушена» до каскадёра Клиффа Бута в «Однажды в… Голливуде».

Разумеется, Питту не привыкать и к мрачным, неоднозначным персонажам. Достаточно вспомнить его роли в «Бойцовском клубе» и «Двенадцати обезьянах». Однако образ главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде позволил бы ему раскрыться с другой стороны.

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В истории франшизы противники агента 007 нередко оказывались не менее интересными, чем сам знаменитый шпион. Хавьер Бардем, Мадс Миккельсен, Кристоф Вальц и Рами Малек создавали образы злодеев, в которых опасность сочеталась с харизмой, интеллектом и эксцентричностью.

Питт вполне мог бы продолжить эту традицию. А его экранное противостояние с Робертом Паттинсоном стало бы одним из главных событий новой главы бондианы.

Что известно о новом Джеймсе Бонде

16 ноября Amazon MGM Studios официально объявила, что следующим исполнителем роли агента 007 станет 40-летний Роберт Паттинсон, известный по фильмам «Сумерки», «Бэтмен», «Маяк» и «Довод».

Режиссёром новой картины выступит Дени Вильнёв, снявший «Прибытие», «Бегущего по лезвию 2049» и «Дюну». Сценарий пишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки».

Для Паттинсона это будет первая роль Бонда после завершения эпохи Дэниела Крейга, который в последний раз появился в образе британского суперагента в фильме «Не время умирать» в 2021 году.

Пока неизвестно, кто сыграет главного противника нового агента 007. И слова Питта, конечно, ещё не означают, что он действительно получит предложение от студии.

Но теперь у продюсеров есть по меньшей мере один весьма знаменитый доброволец. Причём такой, которому даже не пришлось устраивать прослушивание, чтобы привлечь внимание к своей кандидатуре.