Австрийский хореограф Флорентина Хольцингер во второй раз признана самой влиятельной персоной в мире искусства

АР

Австрийская хореограф и перформанс-художница Флорентина Хольцингер во второй раз стала лидером рейтинга 100 самых влиятельных людей и организаций в мире искусства по версии немецкого журнала Monopol. Международную известность ей принесла постановка «Seaworld Venice», представленная в австрийском павильоне на Венецианской биеннале. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Monopol отмечает смелость Хольцингер, которая объединяет театр, танец и оперу, а в своих провокационных перформансах с использованием возможностей человеческого тела обращается к темам изменения климата, хаоса современного мира и права женщин на самоопределение.

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Ранее художница получила известность благодаря радикальным спектаклям в немецкоязычных странах, однако в этом году ее творчество привлекло внимание международной арт-сцены.

В проекте «Seaworld Venice» Хольцингер превратила австрийский павильон в пространство подводного парка развлечений, объединив очистную станцию и храм. Обнаженные участницы перформанса выполняют трюки на гидроциклах, а другая исполнительница, подвешенная вниз головой внутри колокола, приводит его в движение собственным телом. Вода в резервуаре для погружений смешивается с очищенной мочой посетителей.

По оценке Monopol, постановка стала самым зрелищным представлением нынешней биеннале. За провокационными образами редакция увидела темы климатических изменений, нестабильности современного мира и женского самоопределения. Проект можно увидеть в австрийском павильоне до 22 ноября.

Сама Хольцингер, помимо художественной работы, выполняла в павильоне обязанности уборщицы. В интервью, которое цитирует Monopol, она рассказала, что ей смешно, когда посетители спрашивают, где художница, пока она чистит туалет. По ее словам, такая реакция показывает, насколько сильны классовые предрассудки.

Впервые Хольцингер возглавила рейтинг Monopol в 2024 году после дискуссий вокруг ее оперной постановки «Sancta». В ней она соединила оперу Пауля Хиндемита «Святая Сусанна» с элементами католической литургии. Спектакль с обнаженными телами, сексуальными сценами и настоящей кровью вызвал широкую полемику. Тогда редакция объяснила первое место художницы визуальной и эмоциональной мощью ее творчества.

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В нынешний рейтинг вошли и другие известные представители современного искусства.

Так, например, на 62-м месте оказалась перформанс-художница Марина Абрамович. Monopol отметил ее проект «Balkan Erotic Epic», посвященный балканским обрядам плодородия.

Японская художница Яёи Кусама, скончавшаяся в августе 2026 года в возрасте 97 лет, заняла 100-е место. Она была известна работами с узорами в горошек, яркими изображениями тыкв и зеркальными инсталляциями.

На 35-й строчке расположилась исследовательская группа Forensic Architecture, объединяющая архитекторов и ученых. Группа изучает спорные события, сопоставляя свидетельства и создавая цифровые реконструкции произошедшего. Собранные материалы она использует, чтобы оспаривать официальные версии событий, представляя результаты своих расследований в судах и на художественных выставках.

В рейтинг Monopol включают не только художников, но и людей, которые организуют выставки, поддерживают искусство и знакомят с ним публику: музейных руководителей, галеристов, коллекционеров и меценатов. Среди представителей немецких культурных учреждений в списке также директор берлинской Новой национальной галереи Клаус Бизенбах.

Второе место в рейтинге заняла ЮНЕСКО - за деятельность по сохранению культурного наследия. На третьей строчке оказалась британская художница Трейси Эмин, чьи работы посвящены темам любви, смерти и утраты.

Победителей выбирает редакция журнала совместно с международной сетью экспертов.