Британская королевская семья поздравила актёра Роберта Паттинсона с назначением на роль Джеймса Бонда. «Добро пожаловать на секретную службу Его Величества, мистер Бонд», - говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Королевская семья поддерживает франшизу о Джеймсе Бонде уже более полувека. Елизавета II посещала премьеры фильмов бондианы, начиная с 1967 года, а также появлялась на съёмочной площадке.

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Особенно запомнилось участие королевы в церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В специально снятом ролике Елизавета II появилась вместе с Дэниелом Крейгом, исполнившим роль агента 007, и произнесла знаменитую фразу: «Добрый вечер, мистер Бонд».

Позднее Крейг получил от королевской семьи орден Святых Михаила и Георгия - такую же награду, которой, согласно романам Яна Флеминга, был удостоен вымышленный агент 007.

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Все 25 фильмов официальной бондианы вышли во время правления Елизаветы II. Последний из них - «Не время умирать» (No Time to Die) с Дэниелом Крейгом - появился на экранах в сентябре 2021 года.

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Роберт Паттинсон станет седьмым актёром, официально исполнившим роль Джеймса Бонда в кино. Он сменит Крейга, завершившего своё участие во франшизе после пяти фильмов.

«Джеймс Бонд - один из самых легендарных персонажей в кинематографе, и роль агента 007 - честь всей моей жизни. Сказать, что эта роль - воплощение мечты, было бы преуменьшением. Я очень рад этому сотрудничеству и предстоящей работе с этой фантастической командой», - заявил Паттинсон после объявления о назначении.

Режиссёром нового фильма о Бонде станет Дени Вильнёв, сценарий напишет Стивен Найт. Производством займётся Amazon MGM Studios.