Гленн Клоуз и Ридли Скотт получили почетные «Оскары»: режиссёр посвятил награду покойному брату Тони

В Лос-Анджелесе прошла 17-я церемония Governors Awards, на которой Американская академия кинематографических искусств и наук вручила почетные статуэтки «Оскар». Среди лауреатов - актриса Гленн Клоуз и режиссёр Ридли Скотт, так и не получившие за карьеру конкурентных наград .

Гленн Клоуз: «Главная честь - быть в этом зале»

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79-летняя актриса была номинирована на «Оскар» восемь раз, но ни разу не победила. Статуэтку ей вручил Джон Малкович, партнёр по фильму «Опасные связи». Клоуз не сдержала слёз, принимая награду, и посвятила её своей дочери Энни .

«Я всегда считала, что великая честь - просто находиться в этом зале. За последние 43 года я была в нём восемь раз», - сказала актриса со сцены .

Ридли Скотт: посвящение Тони

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88-летний Ридли Скотт не смог присутствовать на церемонии лично из-за недавней медицинской процедуры и принял награду по видеосвязи из Лондона. Представлял его актёр Мэтт Дэймон, назвавший режиссёра «мастером у руля» .

В своём обращении Скотт вспомнил свой первый фильм «Мальчик на велосипеде», в котором снимался его младший брат Тони. «Я польщён и горд получить эту награду, но я также принимаю её ради Тони. Его великолепная работа непременно заслужила бы это признание», - заявил режиссёр .

Тони Скотт, режиссёр «Лучшего стрелка» и «Дней грома», покончил с собой в 2012 году в возрасте 68 лет .

Всего на церемонии были отмечены пятеро кинематографистов: помимо Клоуз и Скотта, почетные «Оскары» получили аниматор Флойд Норман, а продюсеры Кристин Вашон и Памела Коффлер были удостоены премии имени Ирвинга Тальберга .