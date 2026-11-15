В США впервые наградили создателей ИИ-музыки

В Лос-Анджелесе прошла первая церемония вручения AI Music Awards, премии для музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта (ИИ), и людей, которые над ней работают, сообщает Reuters.

Главные награды получила виртуальная R&B-исполнительница Xania Monet: ее песня стала первой композицией ИИ-артиста, попавшей в один из радиочартов Billboard. Событие состоялось на фоне споров об авторских правах и опасений, что генеративный ИИ вытеснит людей из музыкальной индустрии.

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Участники церемонии подчеркивали, что музыку, созданную с помощью ИИ, стоит воспринимать как отдельное творческое направление, в котором важна роль человека.

Музыкальный продюсер Дрейк Мерфи, вручая награду за лучшую хип-хоп-композицию, созданную с помощью искусственного интеллекта (ИИ), отметил роль авторов в работе с технологиями. «В мире, где некоторые называют ИИ «подделкой», человек, стоящий за ним, - вполне реален», - заявил он.

Xania Monet победила в трех главных категориях: «Исполнитель года», «Песня года» и «Альбом года». Виртуальный образ создала Телиша «Никки» Джонс. Она сама пишет тексты, а затем с помощью ИИ превращает их в музыкальные композиции.

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Одна из песен проекта, How Was I Supposed to Know?, привлекла внимание музыкальной индустрии после попадания в радиочарт Billboard. По словам Джонс, музыка, созданная с помощью ИИ, стала новым явлением, к которому слушателям придется привыкнуть. Она также уверена, что это направление не исчезнет в ближайшее время.

Победителей выбирали музыканты, которые сами используют ИИ и входят в Sonic Intelligence Academy. Эта организация разрабатывает чарты для такой музыки, а также инструменты для определения композиций, созданных с помощью ИИ.

Музыканты опасаются, что сгенерированные треки затруднят продвижение артистов-людей и сократят спрос на работу певцов, авторов песен, продюсеров и звукорежиссеров. В то же время участники AI Music Awards утверждают, что технология помогает воплощать идеи тем, кому не хватает музыкального образования или навыков для самостоятельного создания композиций.

«Многое из того, что мы делаем за кулисами, - это тяжелый труд, вопреки распространенному мнению… Искусство есть искусство, и я думаю, что это лишь еще одно его проявление», - заявил номинант Дж. Фреквент.