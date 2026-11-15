Триумфальное возвращение из опалы: новый фильм с Джонни Деппом возглавил прокат в США

Голливудское возвращение Джонни Деппа, в которое еще недавно мало кто верил, началось с уверенной кассовой победы. Мрачная сказка «Эбенезер» (Ebenezer), ставшая для актера первым крупным студийным проектом за восемь лет после громкой «отмены» и скандальных судов с бывшей женой Эмбер Херд, с ходу заняла первое место в американском прокате.

Картина студии Paramount Pictures, стартовавшая в 3 535 кинотеатрах Северной Америки, заработала 6,7 млн долларов только за пятницу с учетом вечерних предпоказов. По прогнозам аналитиков, по итогам первых выходных сборы в США составят от 18 до 20 млн долларов, а с учетом международного проката мировая касса за уик-энд приблизится к 38–40 млн долларов. Для фильма с весьма скромным по меркам Голливуда бюджетом в 38 миллионов это более чем убедительный старт.

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Новую версию классической «Рождественской песни» Чарльза Диккенса снял режиссер Тай Уэст, прославившийся хоррор-трилогией «X». В его прочтении знакомая история о скупердяе Эбенезере Скрудже, которого в сочельник навещают три духа Рождества, получила фирменную готическую атмосферу, но сохранила семейный рейтинг PG-13. Компанию Деппу в кадре составил впечатляющий актерский ансамбль: Руперт Гринт, Иэн Маккеллен, Дейзи Ридли, Андреа Райзборо и Сэм Клафлин.

Главный секрет успеха очевиден - зрители откровенно соскучились по старому доброму Деппу в ярком гриме и эксцентричном образе в духе капитана Джека Воробья или Вилли Вонки. Опросы на выходе из кинотеатров показали, что ровно половина покупателей билетов пришла в зал исключительно ради Джонни Деппа, а 62 % аудитории составили зрители старше 30 лет, выросшие на его главных хитах. Публика поставила ленте высокую оценку «A-» по шкале CinemaScore. Критики же разделились примерно пополам (53 % положительных рецензий на Rotten Tomatoes), хотя ведущие обозреватели признают: главную задачу по возвращению Деппа в высшую лигу Голливуда фильм выполнил.

Напомним, последний раз актер появлялся в крупном студийном блокбастере в 2018 году - в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». После обвинений в домашнем насилии и проигранного в 2020 году иска британскому таблоиду The Sun студия Warner Bros. разорвала с ним контракт. Даже победа в резонансном американском суде против Эмбер Херд в 2022 году не сразу открыла ему двери крупных студий: последние годы Депп снимался преимущественно в европейском и независимом кино («Минамата», «Жанна Дюбарри») и сам пробовал себя в режиссуре.

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Пока «Эбенезер» празднует победу, другие новинки недели стартовали куда скромнее. Военный экшен-триллер «Призрачный солдат» (Ghost Soldier) с Джимом Кэвизелом в роли бывшего бойца спецназа, защищающего родной городок в Вайоминге, собрал в пятницу 1,5 млн долларов и идет на результат около 4,9 млн за уик-энд (и 8 млн за первые пять дней проката при бюджете в 18 млн).

Куда болезненнее складывается судьба криминальной комедии «Как ограбить банк» (How to Rob a Bank) от режиссера «Быстрее пули» и «Каскадеров» Дэвида Литча. Несмотря на звездный состав с Николасом Холтом, Зои Кравиц и Питом Дэвидсоном, история о грабителях, транслирующих свои налеты в соцсетях, принесла в пятницу всего 2,2 млн долларов и рискует завершить уик-энд на скромной седьмой строчке с кассой около 4,75 млн - крайне тревожный показатель при производственном бюджете свыше 40 миллионов.

На их фоне заметно увереннее держатся лидеры прошлых недель: семейная анимационная лента «Кот в шляпе» (The Cat in the Hat) добавит к выходным еще около 10 млн долларов (доведя общую кассу в США до 36,7 млн), а фантастический блокбастер «Годзилла: Минус ноль» (Godzilla Minus Zero) соберет во второй уик-энд порядка 7,5 млн, приблизив свои американские сборы к внушительной отметке в 48,1 млн долларов.