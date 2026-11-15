Снова в Хогвартс: HBO показал первый отрывок из нового сериала о Гарри Поттере - и назвал дату рождественской премьеры

Телеканал HBO преподнес фанатам «поттерианы» неожиданный подарок: в сети появился первый полноценный отрывок из грядущего сериала по книгам Джоан Роулинг. Полутораминутный ролик, который можно посмотреть прямо в этой статье, переносит зрителей в Большой зал Хогвартса на праздничный пир по случаю начала учебного года - сразу после того, как первокурсников распределили по факультетам.

В опубликованной сцене юный Гарри Поттер, которого играет Доминик Маклафлин, с любопытством поглядывает на преподавательский стол и шепотом спрашивает у Рона Уизли (Аластер Стаут), не кажется ли ему директор Альбус Дамблдор «немного сумасшедшим». «Ага, совсем с катушек слетел», - со знанием дела отвечает Рон. В этот момент Дамблдор в исполнении двукратного номинанта на «Оскар» Джона Литгоу щелкает пальцами - и пустые золотые блюда на длинных столах мгновенно наполняются едой.

Читайте нас также Google News Facebook

После этого камера переносится к преподавательскому столу, где разворачивается теплый диалог между директором и профессором Минервой Макгонагалл (ее играет Джанет Мактир). Дамблдор поддразнивает коллегу, спрашивая, не чувствует ли она себя как «кот, добравшийся до сметаны», и предлагает признаться, что она рада зачислению Гарри именно в Гриффиндор. Макгонагалл в ответ лишь поражается тому, насколько мальчик внешне похож на своего отца Джеймса Поттера. «Внешность бывает обманчивой, Минерва. У него совершенно свой характер», - многозначительно замечает Дамблдор.

Читайте

Вместе с публикацией отрывка стала известна и точная дата релиза: премьера первого сезона, который получил название «Гарри Поттер и философский камень», состоится на HBO на католическое Рождество - 25 декабря 2026 года.

Новый проект задуман как максимально подробная и бережная экранизация книжной саги: каждый из семи запланированных сезонов будет посвящен одной из книг Джоан Роулинг. Сама писательница выступает исполнительным продюсером шоу и лично одобрила выбор актеров на главные роли. Помимо Доминика Маклафлина и Аластера Стаута, в золотую троицу вошла Арабелла Стэнтон, сыгравшая Гермиону Грейнджер. В числе других ярких участников актерского состава - Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа, Ник Фрост в образе добродушного великана Рубеуса Хагрида, а также Бел Паули и Дэниел Ригби, сыгравшие тетю Петунью и дядю Вернона Дурслей.

Съемки сериала проходят в Великобритании на легендарной студии Warner Bros. в Ливсдене, где когда-то создавались оригинальные фильмы. За творческую сторону проекта отвечает сильный дуэт из нашумевшего сериала «Наследники»: шоураннером и сценаристом выступает Франческа Гардинер, а постановкой ключевых эпизодов занимается режиссер Марк Майлод.