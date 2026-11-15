Писательница из ЮАР создала 371 роман с помощью ИИ и столкнулась с угрозами убийством

Писательница из Южной Африки, работающая под псевдонимом Корал Харт, стала объектом травли и угроз после того, как публично призналась в активном использовании искусственного интеллекта для создания романов. По её словам, она получила «десятки тысяч» сообщений с ненавистью, включая несколько угроз убийством .

Харт, которая работает в издательской индустрии около 14 лет, до перехода на ИИ писала любовные романы традиционным способом. В феврале 2025 года она начала экспериментировать с нейросетями, а спустя три месяца выстроила систему, позволяющую создавать книги с их помощью . С тех пор под более чем 20 псевдонимами она выпустила 371 книгу за 20 месяцев .

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По оценке самой Харт, совокупные продажи в цифровом, печатном и аудиоформатах превысили 1 миллион экземпляров, а доход за этот год - более 1 миллиона долларов . Один из её романов попадал в топ-100 бестселлеров Amazon . Эти цифры основаны на её собственных заявлениях и не были независимо подтверждены.

Как устроен «конвейер»

Харт использует комбинацию разных моделей: ChatGPT - для диалогов, Claude - для структуры повествования, Grok - для откровенных сцен . По её словам, она сама определяет концепцию, стиль, персонажей и план глав, после чего система генерирует черновик. Затем текст проходит через ИИ-редактуру для исправления сюжетных нестыковок, а на финальном этапе человеческий корректор устраняет «следы ИИ» . В интервью The New York Times она продемонстрировала, как нейросеть написала историю о владельце ранчо и девушке из города примерно за 45 минут .

Сейчас Харт руководит бизнесом, обучающим других авторов работе с ИИ (по её словам, обучение прошли 1600 человек), и готовит к запуску программное обеспечение для ИИ-авторов под названием Authorythm . При этом на самих книгах она не ставит маркировку об использовании ИИ, за исключением случаев, когда этого требует торговая платформа .

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«Гнев проистекает из страха»

Реакция на её признание была жёсткой. В соцсетях её называют «мошенницей», «злодейкой» и «дьявольской» . Сама Харт связывает агрессию со страхом представителей литературной индустрии потерять работу:

«Стоит кому-то признаться в использовании нейросетей, как он тут же начинает получать угрозы убийством, сталкивается с оскорблениями и оказывается изгоем. Мне кажется, что гнев и ненависть проистекают из страха человека перед ИИ» .

Она также указывает на двойные стандарты: «За последние 16 лет никто не спрашивал меня, каков мой творческий процесс» . По её мнению, качество книги определяется рынком: «Книги продаются. Читатели не читают мусор - они возвращают его»