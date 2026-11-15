Певица из Филиппин победила на первом конкурсе «Евровидение Азия»

В конкурсе приняли участие 11 стран, в том числе Южная Корея, Монголия, Непал и Бутан.

В Бангкоке прошел первый в истории песенный конкурс «Евровидение Азия», и его победительницей стала филиппинская певица Кармель (Carmelle). Об этом сообщает The Guardian.

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Кармель исполнила песню Sobra-Sobra. Журналисты «Би-би-си» назвали эту композицию гимном женской эмансипации. 19-летняя певица набрала 211 баллов - 93 от жюри и 118 по результатам зрительского голосования.

Sobra-Sobra сочетает поп и рэп, а в аранжировке используются традиционные филиппинские инструменты кубинг и кулинтанг. После победы артистка подчеркнула, что ее песня прославляет силу женщин и является «данью уважения всем филиппинским женщинам».

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Кармель начала карьеру певицы в 12 лет в телевизионных музыкальных конкурсах, став вторым призером филиппинской версии шоу «Голос. Дети» и победительницей конкурса Tawag ng Tanghalan.

Второе место «Евровидения Азия» занял тайский дуэт Mang x Daou (170 баллов) с песней Aroma, а третье - вьетнамская певица Ток Тьен, исполнившая Em Tiên (164 балла).

Всего в конкурсе приняли участие 11 стран - Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Монголия, Непал, Таиланд, Филиппины и Южная Корея.

Многие исполнители продемонстрировали национальные мотивы, выступив в традиционных костюмах. Для непальского певца Pratik Himal Rai шоу приобрело особый смысл: после исполнения баллады Ananta Maya он обратился к зрителям с просьбой о поддержке Непала, который «переживает очень тяжелую ситуацию». Более 1400 человек погибли и более 5000 числятся пропавшими без вести после разрушительных наводнений в августе.

В 2026 году победительницей 70-го юбилейного конкурса «Евровидение-2026» впервые стала Болгария. Победу одержала певица Дара с песней Bangaranga - именно она стала приглашенной гостьей «Евровидении Азия» и вручила трофей Кармель.