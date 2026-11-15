Наследники еврейского издателя требуют снять с торгов картину Ван Гога стоимостью $180 млн

Наследники бывшего владельца картины Винсента Ван Гога «Цветущие каштановые деревья» (Châtaigniers en Fleurs) обратились к аукционному дому Sotheby’s с требованием снять полотно с торгов, запланированных на 18 ноября в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идёт о картине, написанной в 1890 году в Овер-сюр-Уаз за два месяца до смерти художника. Оценочная стоимость полотна составляет $180 млн - это самая высокая предпродажная оценка для работы Ван Гога в истории аукционов . Картина более 60 лет не выставлялась публично и является центральным лотом осенних торгов Sotheby’s .

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Суть претензии

Наследники семьи Фишер - потомки немецкого издателя Самуэля Фишера, владевшего картиной с 1909 года, - утверждают, что полотно было продано в 1936 году в Амстердаме под давлением нацистского режима. По их версии, издательство S. Fischer Verlag несло финансовые потери из-за преследований, а семья была вынуждена расстаться с картиной.

Адвокат наследников Гуннар Шнабель направил в Sotheby’s письмо с требованием доказать, что сделка 1936 года была совершена по рыночной стоимости и что семья пошла бы на продажу даже при отсутствии нацистского давления. В противном случае, по его словам, «аукцион не может состояться».

Позиция Sotheby’s

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Аукционный дом заявил, что провёл тщательное исследование истории владения картиной и не обнаружил доказательств того, что продажа была совершена под давлением. В то же время Sotheby’s подтвердил, что находится в контакте с представителями семьи и стремится к «взаимоприемлемому решению» .

Таким образом, судьба одного из самых дорогих лотов сезона остаётся неопределённой: торги назначены на 18 ноября, но юридический спор может привести к их отмене или корректировке условий продажи.

Ранее Sotheby’s сообщил, что в Нью-Йорке 18 ноября пройдут торги, на которых будут представлены 12 картин известных художников, в том числе Альфреда Сислея, Винсента Ван Гога, Камиля Писсаро, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега и других авторов.

Среди представленных к торгам картинам присутствует «Цветущий Каштан», а также картина Пьера Огюста Ренуара «В каноэ», также известная как «Девушка в лодке».

Sotheby’s оценил «В каноэ» приблизительно в 25-30 млн долларов, а стоимость картины Ван Гога предоставляется только по запросу.