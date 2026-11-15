15 ноября 2026, 12:40

Аналоговый бунт: зачем зумеры по всему миру отложили смартфоны и начали переписывать классику от руки

Аналоговый бунт: зачем зумеры по всему миру отложили смартфоны и начали переписывать классику от руки

Поколение Z, которое привыкли считать цифровыми аборигенами, выросшими со смартфоном в руке, неожиданно устроило тихий бунт против экранов. Новым антистресс-трендом в соцсетях стало занятие, еще недавно казавшееся пережитком школьных наказаний - медленное, вдумчивое переписывание книг от руки в бумажные тетради.

В русскоязычном сегменте интернета на это явление обратили внимание после серии вирусных роликов, где молодые люди показывают свои исписанные блокноты. Главным героем таких челленджей внезапно стал Лев Толстой: самые амбициозные участники ставят себе цель за девять месяцев перенести на бумагу все четыре тома «Войны и мира». Большинство, впрочем, ограничивается любимыми главами, рассказами Чехова или стихами, но мотивация у всех одна. По словам самих участников, монотонное движение ручки по бумаге помогает «заземлиться», остановить бесконечный думскроллинг новостной ленты и буквально вытащить мозг из информационного шума. Приятным бонусом становится прокачка памяти, словарного запаса и грамотности, которая заметно проседает из-за привычки полагаться на автозамену в мессенджерах.

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Однако то, что со стороны выглядит как локальный интернет-курьез, на самом деле оказалось частью большого глобального тренда на «аналоговый детокс». Устав от экранной усталости, молодежь в разных странах ищет спасение в тактильных занятиях - от пленочных фотоаппаратов и вязания до каллиграфии.

Настоящей родиной книжного переписывания стала Южная Корея, где эта практика превратилась в целую индустрию под названием «пхильса» (필사). Крупнейшие корейские книжные сети еще пару лет назад зафиксировали многократный взлет продаж специальных тетрадей-тренажеров: на левой странице там напечатан литературный отрывок, а правая оставлена чистой для руки читателя. В Сеуле молодежь собирается в тихих кафе, чтобы под мягкий шелест страниц переписывать стихи национальных поэтов, философские эссе, цитаты Шекспира и даже тексты любимых K-pop песен.

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Аналоговый бунт: зачем зумеры по всему миру отложили смартфоны и начали переписывать классику от руки

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В США и Европе этот тренд пошел своим путем и плотно сросся с культурой книжного сообщества BookTok. Там увлечение получило название book transcription и совпало с неожиданной модой на обучение прописи - во многих американских школах ее перестали преподавать еще в 2010-х, и теперь двадцатилетние заново осваивают каллиграфический почерк по видеоурокам. Западные зумеры заводят эстетичные commonplace books - старинные по духу тетради выписок, куда скрупулезно переносят романы Джейн Остин, сестер Бронте, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда или «Великого Гэтсби». В американских религиозных сообществах параллельно набрало популярность переписывание Библии от руки, а одним из главных фаворитов западного TikTok внезапно стали «Белые ночи» Федора Достоевского.

Психологи и нейробиологи в этом увлечении ничего странного не видят. В отличие от быстрого набора текста на клавиатуре или свайпов по экрану, письмо от руки задействует мелкую моторику и заставляет мозг работать в замедленном, медитативном ритме. Это снижает уровень кортизола, возвращает ощущение контроля над собственным вниманием и дает редкий для цифровой эпохи осязаемый результат - тяжелую, исписанную от корки до корки тетрадь, которую невозможно случайно закрыть, смахнув вкладку в браузере.

 

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Культура

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14 ноября, 16:21
«Отечество» лидирует в номинациях Европейской киноакадемии. Что уже можно увидеть в Риге
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Mixer

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Зеленая Лампа

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«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
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12 ноября, 16:26
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12 ноября, 11:58
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Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
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