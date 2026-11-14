«Отечество» лидирует в номинациях Европейской киноакадемии. Что уже можно увидеть в Риге

У чёрно-белой драмы Павла Павликовского «Отечество» - 11 номинаций, у испанской La Bola Negra - десять, у каннского победителя «Фьорда» - пять. В числе претендентов на главную награду - снятая преимущественно в Риге «Неизвестная женщина». Её покажут в Splendid Palace с 22 по 28 ноября, а другой номинант с латвийским участием, «Минотавр» Андрея Звягинцева, уже идёт в прокате.

Европейская киноакадемия объявила номинантов 14 ноября на кинофестивале в Салониках. Победителей назовут 16 января 2027 года в Афинах на 39-й церемонии European Film Awards.

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Манн, «Фьорд» и две номинации Сандры Хюллер

В «Отечестве» (Fatherland) Павликовский рассказывает о поездке писателя Томаса Манна и его дочери Эрики в послевоенную Германию в 1949 году. Фильм претендует на награды за режиссуру, сценарий и операторскую работу, а оба исполнителя главных ролей получили актёрские номинации: Ханнс Цишлер сыграл Манна, Сандра Хюллер - Эрику.

У Хюллер сразу две номинации в одной категории. Вторую ей принесла «Роза» (Rose) Маркуса Шляйнцера, где она играет женщину, которая в XVII веке выдаёт себя за мужчину.

За ту же награду поборются Пенелопа Крус («Бункер»), Леа Сейду (Gentle Monster), Матильда Арсель («Неизвестная женщина») и Ренате Рейнсве («Фьорд»).

В мужской категории вместе с Цишлером номинированы Себастиан Стэн («Фьорд»), Хавьер Бардем (The Beloved), Эндрю Скотт (Elsinore) и Сванн Арло (A Man of His Time). У «Фьорда» Кристиана Мунджиу, получившего «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, номинированы оба исполнителя главных ролей. Они играют супругов, переехавших в небольшой норвежский город, где их семейная жизнь оказывается предметом разбирательства.

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В главной категории пять игровых картин - «Отечество», La Bola Negra, «Фьорд», «Неизвестная женщина» и La Gradiva. Всего за звание лучшего европейского фильма борются 15 работ. Академия также включила в эту категорию по пять номинантов из документального и анимационного конкурсов.

Два фильма с рижским адресом

«Неизвестная женщина» (Woman Unknown / Nezināmā sieviete) получила три номинации - за фильм, главную женскую роль и костюмы. В последней категории вместе с Ребеккой Ричмонд номинирована латвийская художница Юлия Волкинштейне. Датско-шведско-латвийскую драму Майи эль-Туки сняли преимущественно в Риге при участии студии Nafta Films. В Венеции картина уже получила «Золотого льва», а Матильда Арсель - Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

У «Минотавра» (Minotaur / Mīnotaurs) две номинации - за режиссуру Андрея Звягинцева и сценарий, написанный им вместе с Симоном Ляшенко. Триллер, также снятый преимущественно в Риге, получил Гран-при Каннского фестиваля.

Где смотреть в Риге

Фильм Показы и прокат «Минотавр» (Mīnotaurs) Splendid Palace, 14 ноября в 20:00, 15 ноября в 17:30, 22 ноября в 13:45. Фильм на русском языке с латышскими субтитрами. «Роза» (Roze) Splendid Palace, 21 ноября в 15:00, 22 ноября в 19:45, 24 ноября в 20:00. «Неизвестная женщина» (Nezināmā sieviete) Splendid Palace, семь сеансов с 22 по 28 ноября. Первый - в 16:30. Регулярный прокат запланирован на февраль 2027 года. Gentle Monster (Maigais briesmonis) RIGA IFF объявил о выходе в латвийский прокат 3 декабря. Леа Сейду номинирована за главную роль. «Железный мальчик» (Dzelzs zēns / Iron Boy) Выход в латвийский прокат объявлен на 17 декабря. Фильм претендует на награды за лучшую анимацию и лучший европейский фильм. «Отечество» (Tēvzeme) Октябрьские показы RIGA IFF уже прошли. Фестиваль объявил о начале проката 14 января 2027 года, в афише Forum Cinemas указано 15 января. «Фьорд» (Fjords) Картину показали на RIGA IFF в октябре. Forum Cinemas анонсирует выход 5 февраля 2027 года.

На 14 ноября в проверенных рижских афишах сеансов La Bola Negra и La Gradiva найти не удалось. Netflix объявил, что La Bola Negra появится на платформе 2 декабря в США и Канаде. Доступность в латвийском каталоге пока не подтверждена.

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