Основатель Pink Floyd подал на развод с пятой женой

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс подал на развод со своей пятой женой Камилой Чавис, сообщил журнал People со ссылкой на судебные документы.

По данным журналистов, 83-летний музыкант подал заявление в Верховный суд Нью-Йорка. Дело зарегистрировали как бракоразводный процесс. Издание уточнило, что это указывает на ряд нерешенных вопросов между супругами.

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Уотерс объявил о свадьбе с Чавис в октябре 2021 года. Этот брак стал пятым для музыканта. По словам основателя Pink Floyd, он познакомился с будущей женой на одном из своих концертов, когда она работала его водителем.