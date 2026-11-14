Oasis, Iron Maiden и Фил Коллинз вошли в Зал славы рок-н-ролла - но главные звёзды не приедут на церемонию

В Лос-Анджелесе 14 ноября состоится ежегодная церемония включения новых участников в Зал славы рок-н-ролла (Rock & Roll Hall of Fame). Среди лауреатов - Oasis, Iron Maiden, Фил Коллинз, Билли Айдол, Sade и New Order. Однако организаторы столкнулись с неожиданным парадоксом: многие из самых знаменитых музыкантов решили не приезжать на собственное чествование. У каждого нашлась своя причина - от гастролей и проблем со здоровьем до откровенной нелюбви к подобным мероприятиям.

Церемония пройдёт в Peacock Theater в Лос-Анджелесе. По составу новых лауреатов она вполне могла бы превратиться в грандиозный концерт звёзд 1980-х. Но, как отмечает Associated Press, пока гораздо проще перечислить тех, кого зрители точно не увидят на сцене, чем предсказать, кто всё-таки выступит.

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Братья Галлахеры: одному некогда, другому просто не хочется

Самый характерный отказ поступил от британской группы Oasis. Братья Ноэл и Лиам Галлахеры, чьи многолетние конфликты стали частью истории рок-музыки, на этот раз даже не стали спорить друг с другом - оба пропустят церемонию.

У Ноэла вполне практическая причина: в этот вечер он выступает в Великобритании.

Лиам же объяснил своё отсутствие в привычной для него манере. В социальной сети X музыкант написал, что Лос-Анджелес находится слишком далеко, чтобы лететь туда всего на один вечер.

А затем признался, что вообще не любит церемонии награждения: они вызывают у него странные ощущения и заставляют чувствовать себя некомфортно.

Для Oasis, группы, которая всегда демонстрировала сложные отношения с музыкальной индустрией и её правилами, такое решение выглядит почти закономерным.

Iron Maiden предпочли гастроли, Sade - отсутствие публичности

Не приедут в Лос-Анджелес и участники легендарной британской хеви-метал-группы Iron Maiden. У музыкантов запланированы гастроли в Австралии, поэтому присутствовать на церемонии они не смогут.

От участия отказалась и британская певица Шаде Аду, чьё имя неразрывно связано с группой Sade и такими хитами, как Smooth Operator и The Sweetest Taboo.

Певица, давно известная своей закрытостью и редкими публичными появлениями, предпочла пропустить мероприятие. Подробных объяснений этого решения не приводится.

Фил Коллинз может приехать, но выступить уже не сможет

Особенно трогательная ситуация сложилась с Филом Коллинзом - бывшим фронтменом Genesis и одним из самых успешных сольных исполнителей 1980-х.

Музыкант, подаривший миру In the Air Tonight и Another Day in Paradise, предположительно появится на церемонии, однако исполнять свои песни не будет.

Причина - состояние здоровья. В последние годы Коллинз испытывает серьёзные физические ограничения, из-за которых уже отказался от концертной деятельности.

Таким образом, одно из самых ожидаемых выступлений вечера, скорее всего, состоится в формате музыкального посвящения с участием других артистов.

Не смогут присутствовать и некоторые ключевые участники New Order, которых принимают в Зал славы вместе с их предыдущей группой Joy Division. Причиной также стали проблемы со здоровьем.

Кто всё-таки выйдет на сцену

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Несмотря на многочисленные отказы, вечер не останется без живой музыки.

Билли Айдол намерен выступить вместе со своим многолетним гитаристом Стивом Стивенсом. Для поклонников рок-музыки это обещает стать одним из главных номеров церемонии.

Вполне вероятно, что значительную часть шоу займёт хип-хоп. Среди новых лауреатов - легендарный коллектив Wu-Tang Clan, а также Queen Latifah и MC Lyte.

Все они, по предварительной информации, собираются присутствовать и, возможно, выступить.

Организаторы также готовят музыкальные посвящения отсутствующим лауреатам. Однако имена приглашённых исполнителей и подробности программы держатся в секрете.

Исторические имена: от афробита до королевы сальсы

Зал славы рок-н-ролла давно перестал ограничиваться исключительно рок-музыкой. В этом году список лауреатов особенно ярко демонстрирует разнообразие жанров, повлиявших на современную музыкальную культуру.

В категории Early Influence Award, отмечающей раннее влияние на развитие музыки, будут посмертно чествовать американского музыканта Грэма Парсонса, нигерийского пионера афробита Фелу Кути и кубинскую певицу Селию Крус.

Фела Кути станет первым уроженцем Африки, включённым в Зал славы, а Селия Крус - первой исполнительницей, чей репертуар был преимущественно испаноязычным.

В категории Musical Excellence Award награды получат музыкальные продюсеры и авторы Рик Рубин, Линда Крид, Ариф Мардин и Джимми Миллер.

Отдельной награды имени Ахмета Эртегюна удостоен легендарный американский телеведущий Эд Салливан. Именно его программа в своё время познакомила миллионы телезрителей с The Beatles, Элвисом Пресли и многими другими звёздами.

Церемония, которую зрители увидят только в декабре

Есть и ещё одна неожиданность. После нескольких лет прямых трансляций организаторы решили вернуться к прежнему формату.

Церемония состоится 14 ноября, но широкая публика увидит её только 9 декабря, когда отредактированную телевизионную версию покажут ABC и Disney+.

Поэтому даже поклонникам, которые не смогут увидеть любимых музыкантов на сцене, придётся подождать почти месяц, чтобы оценить подготовленные в их честь выступления.

Получается своеобразный парадокс: Зал славы рок-н-ролла собирается чествовать артистов, которые изменили историю музыки, но некоторые из них по-прежнему не считают нужным подчиняться правилам шоу-бизнеса.

Впрочем, возможно, именно это и делает их настоящими рок-звёздами.