ИИ прочитал забытые тетради друга Эйнштейна - и обнаружил сотни математических идей, опередивших своё время

Более 80 лет записи одного из величайших математиков XX века оставались загадкой для исследователей. Тысяча страниц, написанных старинной немецкой стенографией, хранила идеи, которые никто не мог полностью восстановить. Теперь искусственный интеллект помог разобраться в этом наследии всего за несколько дней. И оказалось, что Курт Гёдель, возможно, предвосхитил некоторые важнейшие открытия современной математики.

История, о которой рассказала британская газета The Guardian, напоминает научный детектив. В ней есть гениальный учёный, загадочные рукописи, многолетняя работа исследователей и неожиданная развязка, в которой главную роль сыграл искусственный интеллект Claude.

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Но самое удивительное даже не скорость работы ИИ. Судя по предварительным результатам, Гёдель мог оставить после себя гораздо больше математических открытий, чем предполагалось.

Тысяча страниц, которые почти никто не мог прочитать

Австрийский математик и логик Курт Гёдель (1906–1978) вошёл в историю науки благодаря своим теоремам о неполноте, опубликованным в 1931 году.

Он доказал, что любая достаточно мощная непротиворечивая формальная математическая система содержит утверждения, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть средствами самой этой системы.

Это открытие изменило представления учёных о границах математического знания и оказало огромное влияние на логику, философию и теоретическую информатику.

Однако Гёдель оставил после себя не только опубликованные труды.

В начале 1940-х годов он заполнил 16 тетрадей математическими рассуждениями. В общей сложности - 1009 страниц, написанных старинной немецкой стенографией.

Проблема заключалась в том, что разобраться в этих записях было чрезвычайно трудно. Даже после расшифровки текста требовалось понять сложные математические доказательства, зачастую представленные в виде набросков и сокращений.

С 2017 года этой работой занимался финский логик Ян фон Плато из Хельсинкского университета.

Исследование продвигалось мучительно медленно - иногда удавалось разобрать и осмыслить лишь одну страницу за неделю.

При таком темпе изучение всего архива могло растянуться на десятилетия.

То, на что ушли бы годы, ИИ проанализировал за несколько дней

В сентябре 2026 года фон Плато решил попробовать другой подход.

Он предоставил системе искусственного интеллекта Claude подготовленные транскрипции рукописей Гёделя, свои научные работы и дополнительные материалы, необходимые для понимания математического контекста.

Результат оказался неожиданным.

Всего за несколько дней ИИ подготовил около 650 страниц анализа, объединив разрозненные рассуждения в последовательное изложение.

По словам исследователя, объём и скорость проделанной работы были такими, что выполнить её человеку за сопоставимое время было бы практически невозможно.

Однако Claude не просто пересказал содержание тетрадей.

Он помог выявить математические утверждения, восстановить связи между ними и предложить формальные доказательства.

Всего в материалах было выделено 663 математических утверждения и наброска доказательств.

Около 400 удалось проверить с помощью специальной компьютерной системы Coq, предназначенной для формальной проверки математических доказательств.

Примерно 200 потребовали сравнительно небольших исправлений, а часть оказалась ошибочной или недостаточно обоснованной.

Это важное уточнение: речь не идёт о том, что искусственный интеллект самостоятельно открыл 663 новые теоремы. Он помог исследователям обнаружить и систематизировать идеи, которые уже содержались в рукописях Гёделя.

Математическая загадка, которую Гёдель мог решить раньше других

Одной из самых интригующих находок стали записи, связанные с так называемой аксиомой выбора.

Для человека, далёкого от математики, название звучит загадочно. Упрощённо говоря, эта аксиома позволяет утверждать, что из каждого множества некоторого семейства непустых множеств можно выбрать по одному элементу, даже если не указан конкретный способ выбора.

Вопрос о её независимости от других математических аксиом долго оставался одной из фундаментальных проблем логики.

В 1963 году американский математик Пол Коэн совершил прорыв, доказав независимость аксиомы выбора от остальных аксиом стандартной теории множеств при условии их непротиворечивости.

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Но теперь исследователи обнаружили в тетрадях Гёделя рассуждения, которые могут свидетельствовать о том, что он значительно раньше приблизился к аналогичному результату.

В 1966 году Гёдель сам утверждал, что когда-то нашёл решение этой проблемы, однако впоследствии не сумел восстановить доказательство.

Анализ Claude позволил реконструировать почти завершённый вариант рассуждений.

Если дальнейшая проверка подтвердит, что ключевые идеи действительно принадлежали Гёделю, историкам математики придётся пересмотреть некоторые представления о развитии этой области науки.

Но окончательные выводы делать пока рано.

Специалистам ещё предстоит установить, какие части восстановленного доказательства непосредственно содержались в оригинальных записях, а какие были дополнены искусственным интеллектом в процессе реконструкции.

Гений, который дружил с Эйнштейном

Биография Курта Гёделя сама по себе заслуживает отдельной книги.

Он родился в 1906 году в Брно, тогда входившем в состав Австро-Венгрии, учился и работал в Вене, а после прихода нацистов к власти покинул Европу.

В 1940 году математик вместе с женой Адель перебрался в Соединённые Штаты, где продолжил научную деятельность в знаменитом Институте перспективных исследований в Принстоне.

Там он сблизился с Альбертом Эйнштейном.

Два выдающихся мыслителя регулярно гуляли вместе, обсуждая математику, физику, философию и природу времени.

Эйнштейн высоко ценил Гёделя, несмотря на значительную разницу в возрасте и научных интересах.

Сам Гёдель был человеком чрезвычайно замкнутым, склонным к тревожности и болезненной подозрительности. В последние годы жизни его психологическое состояние ухудшилось.

Он умер в 1978 году в возрасте 71 года.

Но оставленные им рукописи продолжали хранить тайны.

И теперь, почти полвека спустя после его смерти, технологии XXI века позволяют по-новому взглянуть на идеи человека, который пытался определить границы человеческого знания.

Может ли искусственный интеллект переписать историю науки?

История с тетрадями Гёделя интересна не только математикам.

Она показывает одну из наиболее перспективных возможностей искусственного интеллекта: исследование огромных архивов научных текстов, рукописей и документов, которые специалисты не успевают обработать традиционными методами.

ИИ способен быстро находить связи между разрозненными фрагментами информации, сопоставлять идеи и предлагать объяснения.

Однако у этой технологии есть принципиальное ограничение.

Искусственный интеллект может ошибаться, дополнять недостающие рассуждения собственными предположениями и создавать внешне убедительные, но неверные доказательства.

Поэтому в истории с Гёделем особенно важна компьютерная проверка результатов и последующая независимая оценка специалистов.

Учёным ещё предстоит определить, сколько действительно новых для истории математики идей содержат тетради и насколько точно Claude сумел восстановить первоначальный ход мыслей автора.

И всё же в этой истории есть почти философская ирония.

Курт Гёдель прославился тем, что показал фундаментальные ограничения формальных математических систем.

Спустя десятилетия искусственный интеллект помог людям приблизиться к пониманию его собственных, долго остававшихся недоступными рассуждений.

Возможно, одна из самых интересных научных историй 2026 года заключается не в том, что машина оказалась умнее человека, а в том, что она помогла современным исследователям услышать голос гения, который замолчал почти полвека назад.