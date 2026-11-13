Звезда «Мумии» вернется к роли Имхотепа: его омолодят при помощи ИИ

Южноафриканский актер Арнольд Вослу вновь исполнит роль верховного жреца Имхотепа, главного антагониста франшизы «Мумия», в четвертой части серии. Об этом он рассказал в подкасте Danger Close Podcast писателя Джека Карра.

Новая часть приключенческого боевика выйдет под названием «Мумия: Книга мертвых». Вослу рассказал, что уже подписал контракт на участие в фильме. Он присоединится к съемочной группе в ноябре. «Имхотеп вернулся. Кто-то будит меня, читает заклинания из Книги мертвых, и вот я здесь», - поделился актер.

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По его мнению, сценарий четвертой части картины вышел «очень хорошим». Артист уточнил, что с помощью специальных технологий он будет выглядеть так же, как и в свои 38 лет, когда снимался в первой части франшизы - на экраны она вышла почти 30 лет назад.

Кто еще из актеров подтвердил участие

Изначально «Мумия: Книга мертвых» должна была выйти в прокат 19 мая 2028 года, но впоследствии дату перенесли на более ранний срок - 15 октября 2027 года. Свое участие в съемках картины уже подтвердили актеры Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс. Они вновь исполнят роли супругов Рика и Эвелин О`Коннелл.

В феврале 2026 года их обоих заметили на съемках четвертой части. Фрейзера запечатлели за рулем серебристого автомобиля во время съемок в английском графстве Саффолк. Вайс в винтажном наряде попала в объективы камер возле Британского музея в Лондоне.

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Помимо Фрейзера, Вайс и Вослу, в продолжении также появятся актеры Джон Ханна (Джонатан Карнахан), Одед Фер (Ардет Бей) и Кевин Дж. О`Коннор (Бени Габор). Режиссерами фильма «Мумия: Книга мертвых» станут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые известны по фильмам ужасов «Я иду искать» (2019), «Крик» (2022) и «Крик 6» (2023).

Первая часть франшизы «Мумия» вышла в 1999 году. Релиз собрал более 409 млн долларов в прокате по всему миру. Через два года вышел сиквел «Мумия возвращается», который заработал 443 млн долларов. В 2008 году состоялась премьера третьего фильма «Мумия: Гробница императора драконов».

Сюжет первых двух фильмов повествует о приключениях искателя сокровищ Рика О`Коннелла (Брендан Фрейзер) и египтолога Эвелин Карнахан (Рэйчел Вайс), которые отправляются на поиски затерянного города Хамунаптра. Во время экспедиции герои случайно пробуждают Имхотепа (Арнольд Вослу) - верховного жреца, погребенного заживо тысячи лет назад.

В третьем фильме «Мумия: Гробница императора драконов» О`Коннелл вместе с сыном Алексом отправляются в Китай, где нарушают покой проклятого императора Цинь Шихуанди и возрождают его терракотовую армию. Герои пытаются остановить императора, который стремится вернуть себе власть и бессмертие.