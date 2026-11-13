13 ноября 2026, 18:57

Раньше это было неслыханно - два миллиона за серию: почему звёзды Голливуда идут в сериалы

Раньше это было неслыханно - два миллиона за серию: почему звёзды Голливуда идут в сериалы

Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Сильвестр Сталлоне получают около двух миллионов долларов за эпизод, пишет Variety. Николасу Кейджу и Зендее сериальные роли приносят примерно по миллиону за серию. За этими цифрами - перемена в самом Голливуде. Когда-то сериал помогал актёру пробиться в кино, а возвращение на телевидение могло выглядеть как признак того, что больших ролей стало меньше. Теперь звёзды сами продюсируют сериалы, в которых хотят сыграть.

Когда «Скорая помощь» была билетом в большое кино

В 1994 году Джордж Клуни получил роль доктора Дага Росса в «Скорой помощи». Сериал сделал его знаменитым, и ещё во время работы над ним Клуни сыграл Бэтмена и снялся у Стивена Содерберга в «Вне поля зрения». Через несколько лет были «Одиннадцать друзей Оушена». Так выглядел один из самых узнаваемых маршрутов голливудской карьеры: телеэкран давал актёру аудиторию, а кино - статус звезды.

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Меняться эта иерархия начала ещё до стримингового бума. В 2014 году Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграли двух детективов в первом сезоне «Настоящего детектива». Через три года Николь Кидман получила «Эмми» за «Большую маленькую ложь», где она была и исполнительным продюсером. Сериал давал звёздам возможность выбирать материал и играть персонажей, чья история раскрывается постепенно, от серии к серии.

Сколько платят за эпизод

В свежем обзоре Variety среди самых дорогих контрактов оказались и актёры, прославившиеся на телевидении, и звёзды, десятилетиями работавшие прежде всего в кино.

Variety подчёркивает, что суммы приблизительные. В отдельные контракты входят продюсерские выплаты и бонусы. Энистон и Уизерспун, например, одновременно играют главные роли в «Утреннем шоу» и выступают его исполнительными продюсерами.

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Почему звезде удобно сыграть в шести сериях

Сезон из 22 эпизодов надолго занимал актёра. Заказ на шесть, восемь или десять серий легче совместить с фильмом или другим проектом. По словам собеседников Variety, студии также стали гибче относиться к тому, что звезда параллельно снимается в другом сериале.

Показательный пример - Роберт Де Ниро. Свою первую главную роль в телесериале он сыграл в шестисерийном «Нулевом дне» Netflix. Де Ниро также стал исполнительным продюсером проекта и участвовал в его разработке. А Николас Кейдж в «Пауке-Нуаре» получил роль частного детектива в Нью-Йорке 1930-х в сериале, который выпустили в двух версиях - цветной и чёрно-белой. Такой формат даёт актёрам пространство для ролей, которые трудно представить в обычном сезоне эфирного телевидения.

Миллион за серию ещё не говорит, сколько принесёт сезон

В 2002 году каждый из шести главных актёров «Друзей» договорился примерно о миллионе долларов за эпизод. При 22 сериях такой контракт приносил около 22 миллионов долларов за сезон. Для сравнения, восемь эпизодов по два миллиона дают 16 миллионов. И это ещё без учёта дополнительных выплат за повторные показы или других условий договора.

Для актёров второго плана короткие сезоны означают меньше оплаченных эпизодов. Variety отмечает, что тем, кто раньше мог зарабатывать, переходя из одного сериала в другой, теперь сложнее рассчитывать на стабильную занятость. При этом, по данным издания, известным исполнителям главных ролей на крупных эфирных каналах предлагают на старте до 250–350 тысяч долларов за эпизод. Сезон по-прежнему может принести несколько миллионов.

Для платформы имя звезды помогает привлечь внимание к премьере. Для актёра сериал даёт время развить персонажа, возможность участвовать в работе над проектом и гонорар, сопоставимый с оплатой большой кинороли. Поэтому главная роль в сериале всё чаще становится одним из самых заметных событий в карьере - даже у тех, кто давно получил свой «Оскар».

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