Пуччини, LĪVI, Джейми Вун и пять километров света: куда пойти в Риге 13–15 ноября

Предстоящие выходные открывают праздничную неделю в Риге. В пятницу зрителей ждут «Тоска» со специальным составом и премьера современной камерной оперы, в субботу латвийский рок будет отмечать сразу несколько важных юбилеев, а вечером воскресенья город озарят 52 объекта фестиваля Staro Rīga.
Мы изучили афиши Biļešu Serviss, Biļešu Paradīze и Aula.lv, а также программы театров, концертных залов и музеев. Вот наиболее интересные культурные события с 13 по 15 ноября.
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Все выходные: Мартиньшу Браунсу - 75
В Латвийском национальном театре на протяжении трех дней будут показывать концертный спектакль «Блюз встречи. Мартиньшу Браунсу - 75».
Мартиньша Браунса часто вспоминают прежде всего как автора песни Saule, Pērkons, Daugava, однако его театральное наследие гораздо шире. Он умел соединять лирику, бунтарство, юмор и музыкальную игру, не признавая строгих жанровых границ.
В новой программе прозвучат известные и незаслуженно забытые произведения из спектаклей «Сирано де Бержерак», «Альберт», «Блюзы» и «Маугли», а также стихи Лэнгстона Хьюза. В концерте участвуют актеры Национального театра, певцы и музыканты, многие из которых работали с наследием Браунса не первый год.
Постановка Диты Лурини длится два часа двадцать минут. Во время спектакля используются стробоскоп и сценическое курение.
Где: Латвийский национальный театр, Большой зал
Когда: 13 ноября - 19.00; 14 ноября - 12.00 и 18.00; 15 ноября - 12.00 и 18.00
Билеты: от 14 евро
Пятница, 13 ноября
«Тоска»: Пуччини со специальным составом
Латвийская национальная опера представляет «Тоску» Джакомо Пуччини - одну из самых напряженных опер мирового репертуара.
История певицы Флории Тоски, художника Каварадосси и безжалостного начальника полиции Скарпиа разворачивается в течение одних суток. В этой музыке почти нет спокойных передышек: любовь, ревность, политическое насилие и предательство последовательно приближают героев к трагической развязке.
В главных партиях выступят Татьяна Треногина, Дмитро Попов и Янис Апейнис. За дирижерским пультом - Модестас Питренас.
Где: Латвийская национальная опера
Когда: 13 ноября, 19.00–21.40
Похищение Европы - миф в эпоху алгоритмов
Фестиваль новой музыки ARĒNA завершится в Hanzas perons мировой премьерой электроакустической камерной оперы «Похищение Европы» композиторов Гундеги Шмите и Димитриса Маронидиса.
Античный миф о финикийской царевне, похищенной Зевсом в образе белого быка, переносится в современность. Авторы размышляют о кризисе европейской идентичности, стареющем континенте, миграции, конфликтах и способности Европы меняться, не отказываясь от собственных ценностей.
Акустические инструменты соединятся с электроникой, видеопроекциями и световой партитурой. В постановке участвует базельский ансамбль современной музыки EUNOIA, сценограф Катрине Нейбурга и художник по свету Оскарс Паулиньш.
Двери откроются в 18.00. После начала представления опоздавших в зал не пустят.
Где: Hanzas perons
Когда: 13 ноября, 19.00
Билеты: от 30 евро
Вечер джаза Нэнси Уилсон и Кэннонболла Эддерли
В клубе MASA молодые латвийские музыканты обратятся к знаменитому альбому Nancy Wilson/Cannonball Adderley, выпущенному в 1962 году.
Эта запись соединила мягкий вокал Нэнси Уилсон, теплое звучание саксофона Кэннонболла Эддерли, свинг, блюз и свободу бибоповой импровизации. Альбом вышел за пределы узкого джазового круга и попал в американский чарт Billboard.
Новая программа постарается сохранить атмосферу оригинала - элегантную, камерную и лишенную лишнего блеска.
Где: MASA Kultūrbārs
Когда: 13 ноября, 20.00–22.00
Последний день фестиваля BILDES
В камерном зале Дворца культуры VEF пройдет акустический концерт фестиваля BILDES. Формат фестиваля традиционно сводит на одной сцене артистов разных поколений, а камерное звучание позволяет услышать знакомые песни без привычной концертной громкости и сценических эффектов.
Где: Дворец культуры VEF, камерный зал
Когда: 13 ноября, 19.00
Билеты: от 15 евро
Суббота, 14 ноября
LĪVI отмечают 50-летие
Одна из главных групп в истории латвийского рока отмечает полвека на сцене. Юбилейная программа LĪVI svin 50 станет путешествием от первых лет коллектива до сегодняшнего дня.
Прозвучат главные хиты LĪVI, превратившиеся для нескольких поколений слушателей в песни о свободе и внутреннем сопротивлении. Организаторы обещают включить и композиции, которые редко исполняются на концертах, но занимают важное место в истории группы.
Из-за большого интереса в субботу состоятся два выступления - дополнительное дневное и основное вечернее.
Где: Дворец культуры VEF, Большой зал
Когда: 14 ноября, 16.00 и 19.00
Билеты: от 18 евро
«С Даугавой в сердце»: хор, память и праздничное настроение
В Большой ауле Латвийского университета прозвучит патриотическая хоровая программа «С Даугавой в сердце».
Смешанные хоры Aura и Aurum вместе с солистами Кристине Панько и Раймондом Целмсом исполнят песни, в которых Даугава становится образом исторической памяти, родной земли и связи поколений. В программе - Saule, Pērkons, Daugava, Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas, Daugaviņa puto balti и другие произведения.
Концерт длится около часа сорока минут. Для пенсионеров предусмотрена скидка 30% при предъявлении удостоверения.
Где: Большая аула Латвийского университета, бульвар Райня, 19
Когда: 14 ноября, 19.00
Билеты: 7–12 евро
Молодой джаз без музейной пыли
Квартет Миланы Максимовой выступит в MASA с программой Modern Jazz & Standards. В нее войдут известные джазовые стандарты, современные композиции, авторская музыка и импровизации - от меланхоличных баллад до латиноамериканских ритмов.
Все четверо участников учатся на джазовом факультете Эстонской академии музыки и театра в Таллине. Это возможность услышать новое поколение балтийских музыкантов до того, как их имена начнут появляться на крупных фестивальных афишах.
Где: MASA Kultūrbārs
Когда: 14 ноября, 20.00–22.00
«Вишневый сад» в театре Чехова
Тем, кто предпочитает драматический театр, в субботу предлагают «Вишневый сад». Последняя пьеса Чехова остается историей не только о гибели старого мира, но и о людях, которые до последнего не способны поверить, что привычная жизнь действительно заканчивается.
Спектакль идет на русском языке. Билеты на пятничный показ также были доступны на момент проверки.
Где: Рижский русский театр имени Михаила Чехова
Когда: 13 ноября, 19.00; 14 ноября, 16.00
Воскресенье, 15 ноября
Staro Rīga зажигает первые огни
Главное бесплатное событие выходных начнется в воскресенье вечером. Фестиваль света Staro Rīga 2026 представит 52 инсталляции, видеопроекции и аудиовизуальные объекты, созданные латвийскими и зарубежными художниками.
Тема фестиваля - unum momentum, «тот самый миг»: мгновение, которое меняет человека или целый мир. Маршрут длиной почти пять километров пройдет по обоим берегам Даугавы - от Национальной библиотеки и набережной Мукусалас до Спикери, Старой Риги, Кронвалдского парка и Виестурсада.
Среди заметных объектов - крупная световая работа ASCEND на фасаде Национальной библиотеки, интерактивная инсталляция норвежской художницы Анастасии Исачен в Замковой площади и кинетическая «Ночная звезда» французского автора Себастьена Лефевра, собранная из более чем 5000 зеркальных элементов.
Фестиваль продлится до 18 ноября, но увидеть город в новом свете можно уже в воскресенье.
Где: центр Риги и оба берега Даугавы
Когда: 15 ноября, 17.00–23.00
Вход: свободный
«Птичья опера» для всей семьи
Латвийская национальная опера дважды покажет семейную «Птичью оперу» Яниса Лусенса и Мары Залите.
Это история доктора Дулитла, способного разговаривать с животными, перенесенная в красочный музыкальный мир. Спектакль знакомит детей с оперным жанром без назидательности: через приключение, юмор и легко запоминающиеся мелодии.
Постановка идет в двух действиях и длится около часа сорока пяти минут. Владельцам карты Goda ģimene на вечернее представление предоставляется скидка 50%.
Где: Латвийская национальная опера
Когда: 15 ноября, 12.00 и 18.00
Рейнис Зариньш: один пианист и два музыкальных мира
В Hanzas perons пианист Рейнис Зариньш представит программу «С глазу на глаз с Крамом и Ржевским».
Это воскресный концерт для слушателей, которым интересна современная фортепианная музыка и возможность спокойно вслушаться в детали исполнения. Камерная обстановка Hanzas perons здесь будет работать не хуже традиционного концертного зала.
Где: Hanzas perons
Когда: 15 ноября, 17.00
Билеты: от 30 евро
Джейми Вун впервые выступит в Риге
Британский певец, автор песен и продюсер Джейми Вун приедет в Латвию с новым альбомом 3, 10, Why, When. Музыкант вернулся на сцену после десятилетнего перерыва и впервые даст сольный концерт в Риге.
Вун соединяет электронную музыку, соул, ритм-н-блюз и интимную авторскую песню. Его музыка подходит слушателям, которым нравится клубное звучание без агрессивного ритма - теплое, ночное и немного меланхоличное.
Где: Palladium Rīga
Когда: 15 ноября, 20.00–22.00
Последний шанс увидеть «Путешествие в Марси»
В воскресенье завершится выставка «Путешествие в Марси. Художник входит в парковый луг» в Латвийском национальном художественном музее.
Проект художников Кристапа Калнса и Сармите Малини создан вместе с Латвийским фондом природы и посвящен отношениям человека с природной средой. Тем, кто откладывал визит, стоит учитывать: 15 ноября - последний день работы экспозиции.
Где: Латвийский национальный художественный музей
Когда: до 15 ноября включительно
Что выбрать
Для большого пятничного вечера подойдут «Тоска» и премьера «Похищения Европы». Суббота станет днем латвийской музыки: от Мартиньша Браунса и хоровой программы до юбилея LĪVI. Воскресенье лучше оставить для семейной «Птичьей оперы», концерта Джейми Вуна или прогулки по маршруту Staro Rīga.
Перед поездкой рекомендуется еще раз проверить наличие билетов. К вечеру 12 ноября французские концерты Manā Parīzē и несколько камерных спектаклей уже были распроданы.