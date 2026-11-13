Пуччини, LĪVI, Джейми Вун и пять километров света: куда пойти в Риге 13–15 ноября

Предстоящие выходные открывают праздничную неделю в Риге. В пятницу зрителей ждут «Тоска» со специальным составом и премьера современной камерной оперы, в субботу латвийский рок будет отмечать сразу несколько важных юбилеев, а вечером воскресенья город озарят 52 объекта фестиваля Staro Rīga.

Мы изучили афиши Biļešu Serviss, Biļešu Paradīze и Aula.lv, а также программы театров, концертных залов и музеев. Вот наиболее интересные культурные события с 13 по 15 ноября.

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Все выходные: Мартиньшу Браунсу - 75

В Латвийском национальном театре на протяжении трех дней будут показывать концертный спектакль «Блюз встречи. Мартиньшу Браунсу - 75».

Мартиньша Браунса часто вспоминают прежде всего как автора песни Saule, Pērkons, Daugava, однако его театральное наследие гораздо шире. Он умел соединять лирику, бунтарство, юмор и музыкальную игру, не признавая строгих жанровых границ.

В новой программе прозвучат известные и незаслуженно забытые произведения из спектаклей «Сирано де Бержерак», «Альберт», «Блюзы» и «Маугли», а также стихи Лэнгстона Хьюза. В концерте участвуют актеры Национального театра, певцы и музыканты, многие из которых работали с наследием Браунса не первый год.

Постановка Диты Лурини длится два часа двадцать минут. Во время спектакля используются стробоскоп и сценическое курение.

Где: Латвийский национальный театр, Большой зал

Когда: 13 ноября - 19.00; 14 ноября - 12.00 и 18.00; 15 ноября - 12.00 и 18.00

Билеты: от 14 евро

Пятница, 13 ноября

«Тоска»: Пуччини со специальным составом

Латвийская национальная опера представляет «Тоску» Джакомо Пуччини - одну из самых напряженных опер мирового репертуара.

История певицы Флории Тоски, художника Каварадосси и безжалостного начальника полиции Скарпиа разворачивается в течение одних суток. В этой музыке почти нет спокойных передышек: любовь, ревность, политическое насилие и предательство последовательно приближают героев к трагической развязке.

В главных партиях выступят Татьяна Треногина, Дмитро Попов и Янис Апейнис. За дирижерским пультом - Модестас Питренас.

Где: Латвийская национальная опера

Когда: 13 ноября, 19.00–21.40

Похищение Европы - миф в эпоху алгоритмов

Фестиваль новой музыки ARĒNA завершится в Hanzas perons мировой премьерой электроакустической камерной оперы «Похищение Европы» композиторов Гундеги Шмите и Димитриса Маронидиса.

Античный миф о финикийской царевне, похищенной Зевсом в образе белого быка, переносится в современность. Авторы размышляют о кризисе европейской идентичности, стареющем континенте, миграции, конфликтах и способности Европы меняться, не отказываясь от собственных ценностей.

Акустические инструменты соединятся с электроникой, видеопроекциями и световой партитурой. В постановке участвует базельский ансамбль современной музыки EUNOIA, сценограф Катрине Нейбурга и художник по свету Оскарс Паулиньш.

Двери откроются в 18.00. После начала представления опоздавших в зал не пустят.

Где: Hanzas perons

Когда: 13 ноября, 19.00

Билеты: от 30 евро

Вечер джаза Нэнси Уилсон и Кэннонболла Эддерли

В клубе MASA молодые латвийские музыканты обратятся к знаменитому альбому Nancy Wilson/Cannonball Adderley, выпущенному в 1962 году.

Эта запись соединила мягкий вокал Нэнси Уилсон, теплое звучание саксофона Кэннонболла Эддерли, свинг, блюз и свободу бибоповой импровизации. Альбом вышел за пределы узкого джазового круга и попал в американский чарт Billboard.

Новая программа постарается сохранить атмосферу оригинала - элегантную, камерную и лишенную лишнего блеска.

Где: MASA Kultūrbārs

Когда: 13 ноября, 20.00–22.00

Последний день фестиваля BILDES

В камерном зале Дворца культуры VEF пройдет акустический концерт фестиваля BILDES. Формат фестиваля традиционно сводит на одной сцене артистов разных поколений, а камерное звучание позволяет услышать знакомые песни без привычной концертной громкости и сценических эффектов.

Где: Дворец культуры VEF, камерный зал

Когда: 13 ноября, 19.00

Билеты: от 15 евро

Суббота, 14 ноября

LĪVI отмечают 50-летие

Одна из главных групп в истории латвийского рока отмечает полвека на сцене. Юбилейная программа LĪVI svin 50 станет путешествием от первых лет коллектива до сегодняшнего дня.

Прозвучат главные хиты LĪVI, превратившиеся для нескольких поколений слушателей в песни о свободе и внутреннем сопротивлении. Организаторы обещают включить и композиции, которые редко исполняются на концертах, но занимают важное место в истории группы.

Из-за большого интереса в субботу состоятся два выступления - дополнительное дневное и основное вечернее.

Где: Дворец культуры VEF, Большой зал

Когда: 14 ноября, 16.00 и 19.00

Билеты: от 18 евро

«С Даугавой в сердце»: хор, память и праздничное настроение

В Большой ауле Латвийского университета прозвучит патриотическая хоровая программа «С Даугавой в сердце».

Смешанные хоры Aura и Aurum вместе с солистами Кристине Панько и Раймондом Целмсом исполнят песни, в которых Даугава становится образом исторической памяти, родной земли и связи поколений. В программе - Saule, Pērkons, Daugava, Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas, Daugaviņa puto balti и другие произведения.

Концерт длится около часа сорока минут. Для пенсионеров предусмотрена скидка 30% при предъявлении удостоверения.

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Где: Большая аула Латвийского университета, бульвар Райня, 19

Когда: 14 ноября, 19.00

Билеты: 7–12 евро

Молодой джаз без музейной пыли

Квартет Миланы Максимовой выступит в MASA с программой Modern Jazz & Standards. В нее войдут известные джазовые стандарты, современные композиции, авторская музыка и импровизации - от меланхоличных баллад до латиноамериканских ритмов.

Все четверо участников учатся на джазовом факультете Эстонской академии музыки и театра в Таллине. Это возможность услышать новое поколение балтийских музыкантов до того, как их имена начнут появляться на крупных фестивальных афишах.

Где: MASA Kultūrbārs

Когда: 14 ноября, 20.00–22.00

«Вишневый сад» в театре Чехова

Тем, кто предпочитает драматический театр, в субботу предлагают «Вишневый сад». Последняя пьеса Чехова остается историей не только о гибели старого мира, но и о людях, которые до последнего не способны поверить, что привычная жизнь действительно заканчивается.

Спектакль идет на русском языке. Билеты на пятничный показ также были доступны на момент проверки.

Где: Рижский русский театр имени Михаила Чехова

Когда: 13 ноября, 19.00; 14 ноября, 16.00

Воскресенье, 15 ноября

Staro Rīga зажигает первые огни

Главное бесплатное событие выходных начнется в воскресенье вечером. Фестиваль света Staro Rīga 2026 представит 52 инсталляции, видеопроекции и аудиовизуальные объекты, созданные латвийскими и зарубежными художниками.

Тема фестиваля - unum momentum, «тот самый миг»: мгновение, которое меняет человека или целый мир. Маршрут длиной почти пять километров пройдет по обоим берегам Даугавы - от Национальной библиотеки и набережной Мукусалас до Спикери, Старой Риги, Кронвалдского парка и Виестурсада.

Среди заметных объектов - крупная световая работа ASCEND на фасаде Национальной библиотеки, интерактивная инсталляция норвежской художницы Анастасии Исачен в Замковой площади и кинетическая «Ночная звезда» французского автора Себастьена Лефевра, собранная из более чем 5000 зеркальных элементов.

Фестиваль продлится до 18 ноября, но увидеть город в новом свете можно уже в воскресенье.

Где: центр Риги и оба берега Даугавы

Когда: 15 ноября, 17.00–23.00

Вход: свободный

«Птичья опера» для всей семьи

Латвийская национальная опера дважды покажет семейную «Птичью оперу» Яниса Лусенса и Мары Залите.

Это история доктора Дулитла, способного разговаривать с животными, перенесенная в красочный музыкальный мир. Спектакль знакомит детей с оперным жанром без назидательности: через приключение, юмор и легко запоминающиеся мелодии.

Постановка идет в двух действиях и длится около часа сорока пяти минут. Владельцам карты Goda ģimene на вечернее представление предоставляется скидка 50%.

Где: Латвийская национальная опера

Когда: 15 ноября, 12.00 и 18.00

Рейнис Зариньш: один пианист и два музыкальных мира

В Hanzas perons пианист Рейнис Зариньш представит программу «С глазу на глаз с Крамом и Ржевским».

Это воскресный концерт для слушателей, которым интересна современная фортепианная музыка и возможность спокойно вслушаться в детали исполнения. Камерная обстановка Hanzas perons здесь будет работать не хуже традиционного концертного зала.

Где: Hanzas perons

Когда: 15 ноября, 17.00

Билеты: от 30 евро

Джейми Вун впервые выступит в Риге

Британский певец, автор песен и продюсер Джейми Вун приедет в Латвию с новым альбомом 3, 10, Why, When. Музыкант вернулся на сцену после десятилетнего перерыва и впервые даст сольный концерт в Риге.

Вун соединяет электронную музыку, соул, ритм-н-блюз и интимную авторскую песню. Его музыка подходит слушателям, которым нравится клубное звучание без агрессивного ритма - теплое, ночное и немного меланхоличное.

Где: Palladium Rīga

Когда: 15 ноября, 20.00–22.00

Последний шанс увидеть «Путешествие в Марси»

В воскресенье завершится выставка «Путешествие в Марси. Художник входит в парковый луг» в Латвийском национальном художественном музее.

Проект художников Кристапа Калнса и Сармите Малини создан вместе с Латвийским фондом природы и посвящен отношениям человека с природной средой. Тем, кто откладывал визит, стоит учитывать: 15 ноября - последний день работы экспозиции.

Где: Латвийский национальный художественный музей

Когда: до 15 ноября включительно

Что выбрать

Для большого пятничного вечера подойдут «Тоска» и премьера «Похищения Европы». Суббота станет днем латвийской музыки: от Мартиньша Браунса и хоровой программы до юбилея LĪVI. Воскресенье лучше оставить для семейной «Птичьей оперы», концерта Джейми Вуна или прогулки по маршруту Staro Rīga.

Перед поездкой рекомендуется еще раз проверить наличие билетов. К вечеру 12 ноября французские концерты Manā Parīzē и несколько камерных спектаклей уже были распроданы.