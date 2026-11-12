Джонни Депп получил минимальный гонорар за первую крупную роль после «отмены»

Джонни Депп получил 5 млн долларов за роль Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса, сообщает Variety. Это его первая роль в фильме крупной голливудской студии за восемь лет. В Риге «Эбенезер» выходит в прокат 13 ноября.

Пять миллионов долларов - базовый гонорар Деппа. По данным Variety, контракт также предусматривает бонусы, размер которых зависит от кассовых сборов. Издание оценивает затраты на съёмки в 38 млн долларов, а на продвижение - ещё примерно в 50 млн. Студия Paramount отказалась комментировать эти цифры.

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Для сравнения, за третью часть «Фантастических тварей» - «Тайны Дамблдора» - Депп получил 16 млн долларов, писало Vanity Fair. Актёр успел сняться в одной сцене, прежде чем в 2020 году Warner Bros. попросила его покинуть проект после проигранного иска о клевете к британскому таблоиду The Sun. Контракт гарантировал Деппу полную выплату, а роль Геллерта Грин-де-Вальда в вышедшем фильме сыграл Мадс Миккельсен.

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После процесса с бывшей женой Эмбер Херд в США в 2022 году Депп продолжал сниматься. В 2023-м он сыграл Людовика XV во французской драме «Жанна Дюбарри», которая открыла Каннский кинофестиваль.

«Эбенезера» снял Тай Уэст, режиссёр хорроров «X», «Пэрл» и «Максин XXX». В его версии истории Диккенса к скупому Скруджу в канун Рождества приходят три духа и показывают ему прошлое, настоящее и будущее. Вместе с Деппом в фильме снялись Руперт Гринт, Дейзи Ридли и Иэн Маккеллен. В Forum Cinemas картину покажут на английском с латышскими и русскими субтитрами.