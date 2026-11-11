11 ноября 2026, 15:28

Бывший участник The Beatles стал третьим самым богатым музыкантом планеты

Бывший участник The Beatles стал третьим самым богатым музыкантом планеты

Пол Маккартни стал миллиардером: состояние бывшего участника The Beatles достигло 1,4 млрд долларов. По оценке Forbes, теперь 84-летний музыкант занимает третье место среди самых богатых представителей музыкальной индустрии. Выше него в рейтинге находятся только Jay-Z с 2,8 млрд долларов и Тейлор Свифт с 2 млрд.

Основой финансового успеха Маккартни стал не только музыкальный талант, но и умение распоряжаться авторскими правами. Значительную часть его доходов приносит MPL Communications - издательская компания, основанная музыкантом в 1969 году. Она управляет его собственным каталогом и правами на произведения других исполнителей, пишет euronews.com

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Маккартни годами расширял музыкальный портфель, приобретая права на песни известных артистов. Среди них - композиции Бадди Холли, а также произведения для бродвейских мюзиклов и популярные рождественские песни, включая Baby, It’s Cold Outside и Blue Christmas. Эти сделки со временем превратились в один из источников его многомиллиардного состояния.

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Доходы продолжают приносить и песни The Beatles. Через холдинговую компанию Beatles Apple Corps Маккартни получает четверть прибыли. По данным Forbes, компания ежегодно зарабатывает около 50 млн долларов на стриминге, продаже виниловых пластинок и музыкальной атрибутики.

При этом доходы от наследия группы распределяются не только между ее бывшими участниками. Forbes оценивает совокупные поступления от каталога более чем в 150 млн долларов для каждого из двух оставшихся в живых музыкантов - Маккартни и Ринго Старра - либо наследников Джона Леннона и Джорджа Харрисона.

Сам Маккартни не собирается ограничиваться заработком на старых хитах. Музыкант продолжает записывать альбомы и выступать, сохраняя активность спустя десятилетия после распада The Beatles. В этом году он выпустил уже 20-й сольный альбом - The Boys of Dungeon Lane.

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