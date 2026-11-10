Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год

Британский писатель Майкл Джон Харрисон (M. John Harrison) стал лауреатом Букеровской премии 2026 года. Его роман «Конец всего» (The End of Everything) принёс автору не только 50 тысяч фунтов стерлингов, но и сразу два исторических достижения: Харрисон стал самым возрастным победителем премии и первым писателем, пришедшим из мира профессиональной научной фантастики.

Победителя объявили 9 ноября на торжественной церемонии в Лондоне. Для 81-летнего Харрисона, чья литературная карьера продолжается уже шесть десятилетий, это первая Букеровская премия.

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Конец света, который никто не может объяснить

Роман «Конец всего» - необычная антиутопия, действие которой разворачивается на юго-восточном побережье Англии спустя несколько десятилетий после загадочной катастрофы.

Привычный общественный порядок разрушен. Люди пытаются продолжать обычную жизнь, хотя мир вокруг них изменился до неузнаваемости. Появились таинственные существа iGhetti, способные менять форму и подражать человеческому поведению. Никто толком не понимает, откуда они пришли и чего хотят.

В центре истории - Филипп Теннент, который собирает выброшенные морем предметы, и его пожилая тётя Марни. Однажды Филипп находит на берегу странный артефакт, который становится частью ещё более загадочной истории.

Но Харрисон не предлагает читателю привычного фантастического сюжета о спасении человечества. Его интересует другой вопрос: как люди продолжают жить, когда привычные объяснения происходящего перестают работать?

За фантастическими декорациями скрывается сатира на современное общество - его политические страхи, информационный хаос, экологические проблемы и неспособность договориться даже о том, что считать реальностью.

Почему эта победа стала исторической

Букеровская премия существует с 1969 года и считается одной из самых престижных литературных наград англоязычного мира.

Фантастика и раньше проникала в произведения её лауреатов, однако Харрисон стал первым победителем, чья писательская репутация сформировалась прежде всего в научно-фантастической литературе.

Сам автор давно выступает против жёсткого разделения книг на «серьёзную литературу» и жанровые произведения. Его творчество объединяет фантастику, психологическую прозу, философию и литературный эксперимент.

Победа Харрисона стала признанием не только конкретного романа, но и литературного направления, которое десятилетиями нередко воспринималось как нечто второстепенное по отношению к традиционной прозе.

Самый возрастной лауреат за всю историю

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В 81 год Харрисон установил возрастной рекорд Букеровской премии. Прежде он принадлежал Маргарет Этвуд, которая в 2019 году разделила награду за роман «Заветы» в возрасте 79 лет.

Любопытно, что победивший роман Харрисона насчитывает всего 198 страниц. Это самая короткая книга из шести произведений, вошедших в финальный список 2026 года.

При этом конкуренция была исключительно серьёзной. Среди финалистов оказались два прежних обладателя Букеровской премии - Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт, а также лауреат Пулитцеровской премии Элизабет Страут.

Что сказало жюри

Председатель жюри, известный британский историк и специалист по античности Мэри Бирд, сообщила, что решение было принято единогласно после продолжительного обсуждения всех шести романов.

По её оценке, книга Харрисона позволяет взглянуть на сегодняшнюю политику через призму будущего. Несмотря на мрачный сюжет, в романе нашлось место и своеобразному юмору, и неожиданному оптимизму.

Особенность произведения, по мнению жюри, заключается в том, что персонажи сталкиваются с катастрофой, которую не способны до конца осмыслить. И именно эта растерянность делает фантастическую историю удивительно современной.

Для Харрисона награда стала кульминацией шестидесятилетней литературной карьеры. Его первая публикация появилась ещё в 1965 году, а впоследствии он приобрёл известность благодаря произведениям, размывающим границы между научной фантастикой и экспериментальной прозой.

Теперь писатель, десятилетиями находившийся в стороне от литературного мейнстрима, оказался в центре внимания мирового книжного сообщества.

И, пожалуй, в этой истории есть особая ирония: главную литературную премию Великобритании получил автор, который всю жизнь доказывал, что для хорошей литературы границ между жанрами попросту не существует.

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