10 ноября 2026, 16:30

В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»

В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»

«Я чуть не бросил сниматься в «Человеке дождя », потому что не мог найти себя в этом фильме», - пишет Хоффман в своих мемуарах «Посмотри на меня» , опубликованных во вторник. «Я чувствовал себя нелепо, совершенно фальшиво. Помню, как смотрел отснятый материал вместе с режиссером Барри Левинсоном и думал: « Это ужасно, мне нужно отсюда уйти ».

Левинсон, тем временем, придерживался другого мнения. Он был «очень спокоен» и «очень внушал уверенность», пока Хоффман пытался понять своего персонажа. Затем один момент изменил всё.

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В фильме 1988 года Хоффман сыграл Рэймонда Бэббитта, а Том Круз исполнил роль Чарли Бэббитта. Фильм рассказывает о Чарли, который узнает о смерти своего отца, с которым он долгое время не поддерживал отношений, и о том, что его состояние в 3 миллиона долларов перешло к брату-аутисту, о существовании которого он даже не подозревал. После того, как Чарли вызволяет Рэймонда из психиатрической лечебницы, они отправляются в автомобильное путешествие, которое меняет их отношения. Хоффман получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в этом фильме. Фильм также получил еще три премии «Оскар» в 1989 году: за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий.

«Нам с Томом Крузом нужно было снять сцену в машине, которая была маленькой, поэтому мы не могли поместить туда никого больше; там стояла только камера на полу, которая записывала, а Барри смотрел на монитор неподалеку», - пишет Хоффман. «Он сказал нам снять сцену, а потом, если останется пленка, мы должны будем импровизировать, пока не закончится пленка».

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По словам Хоффмана, импровизация «прошла не очень хорошо», или так ему казалось.

«Том вживался в образ Чарли Бэббитта, великолепно импровизировал, задавал мне вопросы: „Ты понимаешь, Рэй? Ты это понял, Рэй?“ Но я был в тупике. Поэтому я просто продолжал говорить: „Да. Да“. Я понял, что понятия не имею, как мыслит Рэймонд, - вспоминает он. - Я не мог понять, как мыслить, как этот аутичный человек».

Актер написал, что «не знал, что еще сказать», кроме «да». После окончания сцены Хоффман сказал, что чувствовал себя «очень подавленным». Он даже извинился перед режиссером Левинсоном, сказав: «Я все полностью испортил».

После просмотра записи чувства Хоффмана изменились.

«Вот и все. Это был тот самый парень, - объясняет обладатель премии «Оскар». - Он был ошеломлен, предельно сосредоточен, неуверен в себе и изо всех сил старался сделать то, что от него ожидали, не понимая при этом, что именно от него требовалось».

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