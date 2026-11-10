По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу

У Арнольда Шварценеггера появился достойный продолжатель его спортивного дела. 29-летний Джозеф Баена, младший сын голливудской звезды и легенды бодибилдинга, занял пятое место на международном турнире в Калифорнии. Для начинающего спортсмена это был первый профессиональный старт - и всего третье соревнование в жизни.

7 ноября в городе Эль-Сегундо, штат Калифорния, прошёл турнир INBA PNBA Pro/Am World Cup. Баена выступил в категории Classic Physique Open, где судьи оценивают не только мышечную массу, но и пропорции, симметрию тела и умение эффектно представить свою форму на сцене.

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Сын Шварценеггера сумел занять пятое место, выполнив цель, которую поставил перед собой ещё до соревнований.

Три турнира за восемь месяцев - и уже профессиональная сцена

Соревновательная карьера Джозефа началась совсем недавно - в марте 2026 года. На своём первом турнире NPC Natural Colorado State Championships он завоевал три золотые медали в разных категориях.

Уже в апреле Баена победил на соревнованиях INBA Iron Gladiator в категории Classic Physique, получив право выступать среди профессионалов.

Ноябрьский турнир стал его дебютом в профессиональном дивизионе федерации PNBA, специализирующейся на натуральном бодибилдинге - соревнованиях, правила которых запрещают использование допинговых препаратов.

После выступления Джозеф опубликовал в Instagram видео своей программы и поделился впечатлениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joseph Baena (@joebaena)

Он признался, что заметно улучшил физическую форму по сравнению с апрельскими соревнованиями и остался доволен результатом.

Особенно приятно, по его словам, было оказаться в пятёрке сильнейших участников своей категории: именно такую задачу он ставил перед собой.

Готовился без тренера, но с советами знаменитого отца

Любопытно, что к своему первому профессиональному турниру Баена готовился без постоянного персонального тренера.

При этом он подчеркнул, что не считает свой результат исключительно личной заслугой. Ему помогали партнёры по тренировкам, близкие люди и, конечно, отец.

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Арнольд Шварценеггер - семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» и одна из самых влиятельных фигур в истории бодибилдинга.

По словам Джозефа, именно отец когда-то пробудил в нём интерес к этому виду спорта, подарив знаменитую «Энциклопедию современного бодибилдинга», написанную самим Шварценеггером.

Позже отец и сын начали регулярно тренироваться вместе. Их неоднократно видели в легендарном зале Gold’s Gym в Венис-Бич, где когда-то тренировался и сам Арнольд.

Удивительное сходство с молодым Шварценеггером

Фотографии и видео Джозефа Баены регулярно привлекают внимание поклонников знаменитого актёра.

Причина очевидна: внешнее сходство сына с молодым Арнольдом, особенно во время классических бодибилдерских поз, действительно впечатляет.

Баена и сам не скрывает, что вдохновляется спортивной карьерой отца. Однако стремится выстроить собственный путь и добиться признания благодаря результатам тренировок.

Увлечение бодибилдингом началось у него ещё во время учёбы в колледже. Позднее Джозеф пробовал себя в актёрской профессии и работал фитнес-моделью, а в 2026 году решил серьёзно заняться соревнованиями.

Что дальше?

Несмотря на успешный дебют, Джозеф трезво оценивает свои возможности.

После турнира он рассказал, что соперники превосходили его по качеству мышечного рельефа и степени подготовки к сцене.

В ближайшие месяцы спортсмен намерен уделить особое внимание развитию рук, мышц задней поверхности бедра и ягодиц, а также улучшению общей формы.

Он уверен, что теперь лучше понимает, какие изменения необходимы для следующего шага в профессиональном бодибилдинге.

История семьи Шварценеггеров получила неожиданное продолжение. Когда-то молодой Арнольд приехал в Америку с мечтой стать лучшим бодибилдером мира. Спустя десятилетия его сын выходит на соревновательную сцену - и уже на первом профессиональном турнире попадает в пятёрку лучших в своей категории.

До семи титулов «Мистер Олимпия», конечно, ещё очень далеко. Но первые шаги по стопам знаменитого отца Джозеф Баена уже сделал.