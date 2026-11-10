«Нет культуры - нет будущего»: работники культуры вышли на протест в центре Риги из-за низких зарплат

Во вторник, 10 ноября, в центре Риги прошло масштабное шествие работников культуры под лозунгом «Культура выживает» (Kultūra (iz)dzīvo). Представители театров, музеев, оркестров, библиотек и других учреждений потребовали от властей обратить внимание на низкие зарплаты и разработать долгосрочный план финансирования отрасли. Участники акции прошли по центральным улицам столицы с песнями и плакатами, а к протестующим вышли представители правительства.

Организаторы подчёркивают, что речь идёт не просто о повышении зарплат, а о будущем латвийской культуры. Из-за недостаточного финансирования отрасль теряет опытных специалистов, а молодым профессионалам всё труднее решиться на работу в культурных учреждениях.

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Почему работники культуры протестуют?

Главная причина недовольства - существенный разрыв между зарплатами в культурной сфере и средним уровнем оплаты труда в государственном секторе.

По данным организаторов акции, во втором квартале 2026 года средняя зарплата до уплаты налогов составляла:

в учреждениях культурного наследия - 1395 евро ;

; в сфере сценического искусства - 1365 евро ;

; в общественном секторе в целом - 1926 евро.

Таким образом, работники сценического искусства в среднем получали на 561 евро меньше, чем сотрудники общественного сектора.

Представители отрасли предупреждают, что длительное отставание зарплат вынуждает специалистов искать другую работу, а иногда и уезжать из Латвии.

В результате могут пострадать качество, разнообразие и доступность культурных мероприятий.

Организаторы требуют от политиков не разовых доплат, а последовательной программы повышения зарплат, которая позволила бы учреждениям планировать свою работу на несколько лет вперёд.

Шествие с песнями и остановками у государственных учреждений

Участники акции начали собираться в 14:00 возле Латвийской национальной оперы и балета. В 14:30 колонна отправилась по центру Риги.

Маршрут протяжённостью около полутора километров проходил через площадь у памятника Свободы, мимо здания Кабинета министров и через Эспланаду к Латвийскому национальному художественному музею.

У памятника Свободы участники возложили цветы и исполнили государственный гимн.

Возле здания правительства прозвучали латышские песни «Nevis slinkojot un pūstot» и «Mazs bij’ tēva novadiņis».

Шествие сопровождалось лозунгами «Нет культуры - нет будущего!» и «Культура выживает!».

У Латвийской академии художеств участников встретила отдельная художественная акция, организованная при участии художника Кристианса Бректе, преподавателей и студентов академии.

Финальной точкой шествия стала площадь у Национального художественного музея, где собравшиеся вместе исполнили песни «Saule, Pērkons, Daugava» и «Pūt, vējiņi».

К протестующим вышли премьер и министр культуры

Во время шествия к участникам обратились представители правительства.

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Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что услышал требования работников культуры.

Он подчеркнул, что, несмотря на необходимость экономии бюджетных средств, культура остаётся одним из четырёх ключевых государственных приоритетов наряду с обороной, здравоохранением и образованием.

При этом глава правительства отметил, что расходование средств необходимо сделать более эффективным, и выразил готовность искать новые решения, в том числе устранять бюрократические препятствия.

Министр культуры Наурис Пунтулис также поддержал необходимость обсуждения проблемы.

По его словам, подобные акции давно назрели, поскольку в последние два года средства на повышение зарплат в культурной сфере фактически не выделялись.

«Люди не могут прокормить свои семьи»

Председатель Союза театральных работников Латвии Оярс Рубенис заявил, что проблема заключается не только в деньгах, но и в отношении государства к людям, работающим в культуре.

Он предупредил, что постоянное недофинансирование может привести к уходу специалистов из профессии.

По словам Рубениса, некоторые работники культуры получают зарплаты, близкие к минимальным, и сталкиваются с трудностями при обеспечении своих семей.

Представители отрасли признают, что одна акция не приведёт к немедленному повышению оплаты труда. Однако рассчитывают, что она заставит политиков включить культурную сферу в число приоритетов при подготовке следующего бюджета.

Вечером протест продолжится большим концертом

Акция «Культура выживает» не ограничивается уличным шествием.

В 19:00 в Рижском доме конгрессов состоится большой концерт солидарности, в котором примут участие ведущие профессиональные музыкальные коллективы Латвии.

На одной сцене выступят Государственный академический хор «Латвия», биг-бенд Латвийского радио, оркестр «Рига», Лиепайский симфонический оркестр, Латвийский национальный симфонический оркестр, артисты Латвийской национальной оперы и балета, музыканты Kremerata Baltica и камерный оркестр Sinfonietta Rīga.

В программе - произведения Раймонда Паулса, Эмила Дарзиньша, Иманта Калниньша, Артура Маскатса, Карла Орфа, Астора Пьяццоллы и других композиторов.

Все места на концерт уже зарезервированы, однако посмотреть его можно будет в прямом эфире LTV7 и на портале LSM.lv, а послушать - на Latvijas Radio 3 Klasika.

Организаторами выступают общество Laiks kultūrai и Латвийская ассоциация профессиональных музыкальных коллективов.

Представители отрасли подчёркивают, что сегодняшнее шествие - лишь первый шаг. Впереди переговоры с политиками и работа над долгосрочными решениями, которые должны обеспечить культурным учреждениям стабильное финансирование и возможность сохранять специалистов.