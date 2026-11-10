10 ноября 2026, 15:09

Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику

Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику

Дэниел Рэдклифф, которого миллионы зрителей навсегда запомнили в роли Гарри Поттера, признался, что пока не уверен, станет ли смотреть новый сериал HBO по книгам Джоан Роулинг. При этом 37-летний актёр тепло отозвался о своём юном преемнике Доминике Маклафлине и объяснил, почему сознательно избегает давать ему советы.

В беседе с Associated Press Рэдклифф рассказал, что вовсе не собирается бойкотировать новую экранизацию. Причина гораздо проще: он и без того провёл значительную часть жизни в мире Гарри Поттера, а смотреть многосерийные телевизионные проекты вообще не привык.

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«Я уже провёл достаточно времени с Гарри Поттером»

По словам актёра, решение о просмотре нового сериала он пока не принял.

«Не знаю, буду ли я его смотреть, если честно. Я уже много раз смотрел „Гарри Поттера“ и сам в нём снимался», - признался Рэдклифф.

Он добавил, что практически не смотрит телевидение и пропустил даже такие знаменитые сериалы, как «Во все тяжкие» и «Безумцы».

«Восемь часов - это довольно много времени для просмотра чего угодно», - пошутил актёр.

Таким образом, нежелание Рэдклиффа немедленно знакомиться с новой версией истории не связано с неприятием проекта или его создателей.

«Я не хочу преследовать этого бедного ребёнка через интервью»

Особенно тепло Рэдклифф высказался о 12-летнем Доминике Маклафлине, которому досталась главная роль в новом сериале HBO.

Однако давать советы юному коллеге он категорически не намерен.

По словам Рэдклиффа, любое его замечание немедленно превратилось бы в тему для журналистских вопросов к Маклафлину.

Если он скажет, что Доминику стоит делать что-то определённым образом, молодого актёра затем начнут спрашивать, последовал ли он совету знаменитого предшественника.

«Я не хочу преследовать этого бедного ребёнка через интервью», - объяснил Рэдклифф.

Он подчеркнул, что Маклафлин прекрасно справится самостоятельно и не нуждается в его наставлениях.

«Он будет великолепен», - уверен актёр.

Рэдклифф также выразил надежду, что однажды сможет лично познакомиться с Домиником, и признался, что очень ждёт этой встречи.

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Письмо новому Гарри Поттеру

Это не первый случай, когда Рэдклифф публично поддерживает своего преемника.

В 2025 году актёр рассказал, что написал Доминику Маклафлину личное письмо после того, как стало известно о его утверждении на роль.

В нём Рэдклифф пожелал юному коллеге получить от съёмок ещё больше удовольствия, чем когда-то получил он сам.

Доминик ответил ему тёплой запиской.

Рэдклифф объяснял, что не хочет превращаться в постоянное присутствие в жизни новых исполнителей главных ролей. Но, увидев фотографии юных актёров, он вспомнил собственное детство.

Ведь когда Рэдклифф впервые появился на экране в образе Гарри Поттера в 2001 году, ему было всего 12 лет.

Новое поколение волшебников

Оригинальная кинофраншиза о Гарри Поттере выходила с 2001 по 2011 год и включала восемь фильмов. Вместе с Рэдклиффом взрослели миллионы поклонников истории о школе Хогвартс.

Теперь HBO готовит новую телевизионную адаптацию семи романов Джоан Роулинг.

В отличие от полнометражных фильмов, сериальный формат позволит создателям подробнее раскрыть события книг, персонажей и сюжетные линии, которые пришлось сократить в кино.

Главные роли исполняют новые молодые актёры. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер - Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли - Аластер Стаут.

Для них участие в проекте может стать таким же судьбоносным, каким когда-то оказалось приглашение на съёмки для самого Рэдклиффа.

И, судя по его словам, он прекрасно понимает, насколько непросто начинать карьеру под пристальным вниманием миллионов зрителей.

Именно поэтому бывший Гарри Поттер предпочитает не давать новому Гарри Поттеру инструкций, а просто пожелать ему удачи.

Источник: Variety - Daniel Radcliffe Is Unsure If He’ll Watch HBO’s ‘Harry Potter’, со ссылкой на интервью Associated Press.

 

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