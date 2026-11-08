Новый Джеймс Бонд: Роберт Паттинсон и Николас Холт неожиданно вступили в борьбу за роль агента 007

В борьбе за роль нового Джеймса Бонда произошел неожиданный поворот. Роберт Паттинсон, известный по «Сумеркам» и «Бэтмену», и Николас Холт, сыгравший Лекса Лютора в «Супермене», прошли кинопробы на роль агента 007. Об этом сообщили сразу два авторитетных голливудских издания - Variety и The Hollywood Reporter.

По информации журналистов, пробы состоялись в конце октября, предположительно в выходные 24–25 октября. Оба британских актера присоединились к списку претендентов на роль, которая остается вакантной после ухода Дэниела Крейга.

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Особенно неожиданным стало появление в этом списке 40-летнего Роберта Паттинсона. До сих пор считалось, что создатели нового фильма предпочитают менее известного актера, который сможет полностью ассоциироваться с образом Джеймса Бонда. Паттинсон же уже возглавляет другую крупную франшизу - «Бэтмен».

Почему у Паттинсона есть преимущество

Одним из главных обстоятельств, способных повлиять на выбор, называют знакомство актера с режиссером нового фильма о Бонде Дени Вильнёвом.

Паттинсон снялся в третьей части «Дюны», премьера которой запланирована на 18 декабря 2026 года. По сведениям The Hollywood Reporter, их совместная работа прошла успешно.

Кроме того, Паттинсон давно доказал, что способен играть не только романтических героев и персонажей комиксов. В его фильмографии есть «Маяк», «Довод», «Хорошее время» и другие картины, в которых он продемонстрировал совершенно разные стороны своего актерского таланта.

Впрочем, участие в двух масштабных франшизах одновременно может стать серьезным испытанием для рабочего графика актера.

Николас Холт тоже претендует на роль

Еще одним неожиданным кандидатом стал 36-летний Николас Холт.

Любопытно, что актеры уже соперничали за одну из самых желанных ролей Голливуда. Несколько лет назад Холт был среди финалистов кастинга на роль Бэтмена, однако тогда предпочтение отдали Паттинсону.

Теперь они вновь могут оказаться конкурентами - на этот раз за право произнести знаменитое: «Бонд. Джеймс Бонд».

Холт хорошо знаком зрителям по фильмам «Люди Икс», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Меню» и сериалу «Великая». В новой киновселенной DC он исполняет роль Лекса Лютора.

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Кто еще остается в списке претендентов

До появления новостей о Паттинсоне и Холте в числе основных кандидатов называли Каллума Тёрнера, Джека Лаудена и Джоша О’Коннора.

По информации Variety, обсуждения возможного участия в проекте также вел Гарри Стайлс, а 41-летний Тео Джеймс пока не исключен из числа потенциальных претендентов.

Интересно, что бывший исполнитель роли Бонда Пирс Броснан публично поддержал кандидатуру Каллума Тёрнера, а Гэри Олдман высказался в пользу своего коллеги по сериалу «Медленные лошади» Джека Лаудена.

При этом Олдман утверждал, что нового Бонда якобы уже выбрали. Однако официального подтверждения этому нет.

Новый Бонд станет началом другой эпохи

Предстоящий, 26-й фильм о Джеймсе Бонде будет первым после перехода творческого контроля над франшизой к Amazon MGM Studios.

Режиссером назначен Дени Вильнёв, создатель «Прибытия», «Бегущего по лезвию 2049» и «Дюны». Сценарий пишет Стивен Найт, известный по сериалу «Острые козырьки».

Продюсерами выступают Эми Паскаль и Дэвид Хейман, работавший над фильмами о Гарри Поттере.

Напомним, Дэниел Крейг сыграл агента 007 в пяти картинах, начиная с «Казино „Рояль“» 2006 года. Последним его появлением в образе Бонда стал фильм «Не время умирать» в 2021 году.

Теперь перед создателями стоит непростая задача: найти актера, который сможет не просто заменить Крейга, но и предложить собственное прочтение одного из самых узнаваемых персонажей мирового кино.

Пока ни Паттинсон, ни Холт официально не утверждены на роль. Amazon MGM Studios не комментирует сообщения о кинопробах, а дата объявления нового исполнителя роли агента 007 остается неизвестной.