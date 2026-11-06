6 ноября 2026, 12:00

Томас Андерс, «Турандот» и море огней: куда пойти в Риге 6–8 ноября

Томас Андерс, «Турандот» и море огней: куда пойти в Риге 6–8 ноября

Ноябрь только начался, но культурная жизнь Риги уже набрала хороший темп. В ближайшие три дня можно побывать на бесплатном книжном фестивале, услышать «Турандот» с выдающимися солистами, вспомнить золотые хиты Modern Talking, открыть для себя латвийский фанк и пройти почти два километра среди световых инсталляций.

Мы изучили афиши Biļešu Serviss, Biļešu Paradīze и Aula.lv, а также программы театров, музеев и концертных площадок. Рассказываем, чем заняться в пятницу, субботу и воскресенье, 6–8 ноября.

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Все выходные: «Магия в Ботаническом саду»

Одно из самых зрелищных событий ноября откроется в пятницу в Ботаническом саду Латвийского университета. На маршруте длиной почти два километра разместят более 200 световых инсталляций и тысячи огней.

Привычные аллеи, деревья и цветники после наступления темноты превратятся в отдельный фантастический мир. Организаторы обещают световые фигуры, необычные растения и композиции, сопровождаемые музыкой.

Фестиваль продолжится до конца января, но первые три вечера станут хорошей возможностью увидеть экспозицию, пока о ней ещё не успели рассказать все знакомые. В пятницу вход открыт с 18.00, в субботу и воскресенье - с 17.30. Последних посетителей пропускают до 21.15, прогулку необходимо завершить к 22.00.

Детям до пяти лет в сопровождении взрослого билет не требуется. С собаками на территорию фестиваля не допускают.

Где: Ботанический сад Латвийского университета
Когда: 6 ноября - с 18.00; 7 и 8 ноября - с 17.30

Пятница, 6 ноября

Рижский праздник книги: два дня среди новинок и авторов

В пятницу и субботу в Латвийской национальной библиотеке пройдет осенний Рижский праздник книги. В программе - встречи с латвийскими и зарубежными писателями, презентации новинок, дискуссии, автограф-сессии и творческие занятия для детей.

Посетители смогут приобрести книги по издательским ценам, а также воспользоваться пунктом обмена: принести уже прочитанную книгу и выбрать другую. В фестивале участвуют десятки издательств, среди которых Zvaigzne ABC, Jāņa Rozes apgāds, Dienas Grāmata, Neputns, Liels un mazs, Latvijas Mediji и другие.

В пятницу фестиваль будет работать с 10.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 17.00. Вход свободный.

Где: Латвийская национальная библиотека, улица Мукусалас, 3
Когда: 6 ноября, 10.00–20.00; 7 ноября, 10.00–17.00
Вход: бесплатный

«Турандот»: Пуччини и загадка ледяной принцессы

В Латвийской национальной опере прозвучит «Турандот» Джакомо Пуччини - грандиозная опера о китайской принцессе, которая испытывает претендентов на свою руку смертельно опасными загадками.

В главных партиях выступят Людмила Монастырская и Александр Антоненко. За дирижерским пультом - Мартиньш Озолиньш. Спектакль идет в трех действиях и продлится почти три часа.

Даже те, кто редко бывает в опере, наверняка узнают знаменитую арию Калафа Nessun dorma. Но «Турандот» стоит увидеть целиком - ради сочетания монументальной музыки, восточной сказки, жестокости и неожиданно хрупкой любовной истории.

Где: Латвийская национальная опера
Когда: 6 ноября, 19.00–21.50

Very Cool People и Арнис Меднис возвращают музыку ODIS

В Большом зале Splendid Palace группа Very Cool People вместе с Арнисом Меднисом представит новую версию песен легендарного коллектива ODIS.

ODIS занимает особое место в истории латвийского фанка и соула. Very Cool People решили отдать дань своим музыкальным предшественникам, сохранив характер оригинальных композиций, но предложив современные аранжировки.

Концерт приурочен к юбилею Арниса Медниса, который также выйдет на сцену. Получится не музейное воспроизведение старых хитов, а разговор двух поколений латвийской музыки.

Где: Splendid Palace, Большой зал
Когда: 6 ноября, 19.00

Tumsa и Eolika: песни, которые можно петь всем залом

В ангаре Таллинского квартала встретятся две хорошо знакомые латвийской публике группы - Tumsa и Eolika.

Организаторы называют вечер мини-фестивалем золотых хитов. В программе соединятся мелодичный поп-рок Tumsa и эстрадная классика Eolika. Это концерт для тех, кто не собирается чинно сидеть в кресле и предпочитает музыку, к которой зал быстро начинает подпевать.

Вход откроется в 19.00, выступления начнутся часом позже. В день мероприятия билет стоит 30 евро.

Где: Tallinas kvartāla Angārs, улица Таллинас, 10
Когда: 6 ноября, 20.00–23.00

Первый большой концерт I MEAN LOVE

Во Дворце культуры VEF музыкант I MEAN LOVE завершит первую девятилетнюю главу своего творчества концертом Know Thyself - «Познай себя».

Это будет не просто последовательность песен, а постановочное шоу, в котором музыка соединится с визуальными образами, личными историями и меняющимся настроением. На сцену также выйдут ansis, Būū, Prusax, Patrisha, Ods, Lessijs и HUNN.

Стоимость билетов - от 25 до 35 евро.

Где: Дворец культуры VEF
Когда: 6 ноября, 21.00–23.00

Суббота, 7 ноября

Мартынов день: маски, ремесла и проводы осени

В Латвийском этнографическом музее под открытым небом отметят Мартынов день - Mārtiņdiena, который в народной традиции завершает осенние работы и открывает ворота зиме.

В программе - изготовление масок, демонстрации кузнечного ремесла, песни, танцы, игры и торговля фермерскими продуктами. В 12.00 начнется шествие ряженых с этногруппой Zeidi, а в 14.00 состоится ещё один масочный ход с фольклорным коллективом Ceiruleits.

Приходить можно в собственном костюме, но маску предложат изготовить и на месте. Это один из лучших семейных вариантов выходных: живой, шумный и позволяющий увидеть традицию не в музейной витрине, а в действии.

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Где: Латвийский этнографический музей под открытым небом, улица Бривдабас, 21
Когда: 7 ноября, 10.00–15.00

Театральная музыка Раймонда Паулса

Театр Dailes приглашает на концерт Dailes pieskārieni, посвященный театральной музыке Раймонда Паулса.

За шесть десятилетий мелодии Маэстро звучали во множестве постановок Dailes. Теперь зрители вновь услышат музыку из спектаклей «Краткое наставление в любви», «Джон Нейланд», «Граф Монте-Кристо», «Марлен», «Шерлок Холмс» и мюзикла «Лесные лебеди».

В программе участвуют Ольга Дреге, Эрика Эглия-Гравеле, Артис Робежниекс, Гинтс Анджанс, Гинтс Гравелис и другие актеры театра. Концерт состоит из двух частей и длится два часа десять минут. Билеты стоят от 18 до 43 евро.

Где: театр Dailes, Большой зал
Когда: 7 ноября, 18.00; повтор - 8 ноября, 15.00

Томас Андерс: сорок лет золотым хитам Modern Talking

Главным ностальгическим событием субботы станет концерт Томаса Андерса в Xiaomi Arēna. Юбилейное шоу посвящено сорокалетию Modern Talking.

Со сцены прозвучат песни, на которых выросло несколько поколений европейских слушателей. Концерт дополнят масштабные видеопроекции и световое оформление.

Двери откроются в 18.00, начало выступления - в 19.00. Рижская дата также указана в официальном гастрольном календаре Томаса Андерса.

Где: Xiaomi Arēna
Когда: 7 ноября, 19.00–21.00

Воскресенье, 8 ноября

«Молочный зуб»: книжный клуб для детей

В вилле К. К. фон Стрицка пройдет встреча детского клуба живых книг Piena zobs - «Молочный зуб».

Проект издательства Liels un mazs рассчитан на детей от пяти до девяти лет - как на уверенных читателей, так и на тех, кто только начинает дружить с книгами. Тема встречи - «Мы и ушедшие»: разговор о памяти и утрате будет построен бережно и на понятном детям языке.

Стоимость участия - 10 евро.

Где: вилла К. К. фон Стрицка
Когда: 8 ноября, 12.00–15.00

«Пиноккио»: детский балет во Дворце культуры VEF

Семейной альтернативой станет балетный спектакль «Пиноккио». Знакомая история деревянного мальчика будет рассказана языком танца, музыки и сценических образов.

В воскресенье запланированы два представления, поэтому спектакль легко вписать и в дневную, и в вечернюю программу. Продолжительность - около часа сорока пяти минут.

Где: Дворец культуры VEF
Когда: 8 ноября, 13.00 и 17.00

«Лебединое озеро» на большой арене

В Xiaomi Arēna покажут «Лебединое озеро» Петра Чайковского - один из самых узнаваемых балетов мирового репертуара.

Большая арена предполагает совсем иной масштаб, чем традиционная театральная сцена: постановка рассчитана на широкую публику и может стать первым знакомством с классическим балетом. Спектакль продлится два с половиной часа. Стоимость билетов на момент проверки составляла примерно от 17 до 45 евро.

Где: Xiaomi Arēna
Когда: 8 ноября, 15.00–17.30

Театр без сценария: «Почти друзья + 1»

Площадка Pauze приглашает на вечер импровизационного театра Gandrīz draugi + 1 - «Почти друзья + 1».

Марджерс Янис Майорс, Дита Нитиша, Дзинтарс Рожкалнс и Валдис Силс будут разыгрывать короткие сценки по предложениям публики. Гостем вечера станет Рихардс Сниегс. Сценария нет, поэтому ни зрители, ни сами артисты заранее не знают, куда заведет очередная история.

Представление пройдет в двух частях с перерывом. Возрастное ограничение - 16 лет. Билет стоит 22 евро.

Где: культурное пространство Pauze, улица Спорта, 2
Когда: 8 ноября, 17.00–19.30

«Собачье сердце»: Булгаков языком современного театра

В Рижском доме конгрессов покажут спектакль по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

Создатели используют видеодизайн, новые медиа и современные сценические технологии, чтобы заново прочитать сатиру, которой исполнилось сто лет. В центре по-прежнему остаются профессор Преображенский, Шариков и опасный эксперимент по переделке человеческой природы.

Спектакль идет на русском языке и длится около часа пятидесяти минут.

Где: Рижский дом конгрессов
Когда: 8 ноября, 19.00–20.50

Что выбрать

Тем, кто хочет провести весь день вне дома, подойдет субботний маршрут: сначала Рижский праздник книги, затем Мартынов день в музее, а вечером - Томас Андерс или музыка Раймонда Паулса.

Для семейного воскресенья можно выбрать книжный клуб «Молочный зуб», «Пиноккио» или «Лебединое озеро». Поклонникам латвийской музыки стоит обратить внимание на ODIS, Tumsa и Eolika, а любителям больших голосов - на «Турандот».

Перед поездкой рекомендуется проверить наличие билетов: к вечеру 5 ноября «Тартюф» и несколько камерных спектаклей уже были распроданы.

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