Голос, который невозможно забыть: спустя 38 лет вышли неизвестные концертные записи Джорджа Майкла

Поклонников Джорджа Майкла ждет настоящий музыкальный подарок. 6 ноября состоялся выпуск альбома The Faith Tour, в который вошли ранее не издававшиеся записи выступлений певца в Париже в 1988 году.

Одновременно подготовлен концертный фильм из восстановленных архивных кадров. Об этом сообщает Sony Music.

Читайте нас также Google News Facebook

В конце 1980-х Джордж Майкл находился на вершине своей популярности. После успеха дуэта Wham! он начал сольную карьеру, и его дебютный альбом Faith превратил молодого британского музыканта в одну из главных мировых поп-звезд.

В 1988 году певец отправился в свое первое сольное мировое турне The Faith Tour, которое охватило 16 стран и включало 109 концертов.

Одно из выступлений состоялось в парижском дворце спорта Palais Omnisports de Paris-Bercy. Именно его записи, долгие годы остававшиеся в архивах, теперь впервые стали доступны поклонникам в виде концертного альбома.

Песни, которые знает весь мир

В новый релиз вошли 18 концертных записей, включая главные хиты сольной карьеры Джорджа Майкла - Faith, Father Figure, One More Try, Monkey и Careless Whisper.

Не забыты и песни времен Wham!, в том числе Everything She Wants и I’m Your Man.

Особую ценность альбому придает то, что он сохранил живое звучание певца в один из самых ярких периодов его карьеры.

Джорджу Майклу тогда было всего 24 года. Он уже сумел доказать, что способен быть успешным не только как участник популярного дуэта, но и как самостоятельный артист.

The Faith Tour стал важнейшей вехой в его карьере и закрепил успех альбома Faith, получившего многочисленные музыкальные награды.

Концерт, который вернулся из прошлого

Одновременно с музыкальным альбомом подготовлен фильм George Michael: The Faith Tour.

Читайте

В его основу легли архивные кадры парижского концерта, снятые на 35-миллиметровую пленку. Записи были обнаружены и восстановлены спустя десятилетия.

Благодаря современным технологиям зрители смогут увидеть выступление с качеством изображения, которого не было у прежних концертных видеозаписей.

Фильм уже представили на специальной премьере в Лондоне

В Северной Америке его кинопрокат начнется 11 декабря, а даты показов в других странах зависят от местных дистрибьюторов.

The Faith Tour вышел в нескольких форматах - на компакт-дисках, виниловых пластинках и в коллекционном издании.

Для поклонников подготовлен специальный бокс-сет с полной концертной программой на трех виниловых пластинках и двух CD, а также 136-страничной книгой с ранее не публиковавшимися фотографиями первого сольного мирового турне.

Эти материалы позволяют вновь увидеть атмосферу конца 1980-х - времени, когда Джордж Майкл стремительно превращался из молодежного поп-идола в одного из самых узнаваемых и влиятельных музыкантов своего поколения.

Музыка продолжает жить

Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. За свою карьеру он продал более 100 миллионов записей и оставил после себя песни, которые продолжают звучать во всем мире.

Новый альбом появился почти через десять лет после смерти артиста.

Для тех, кто помнит его выступления, The Faith Tour станет возможностью вернуться в молодость. А для нового поколения слушателей - познакомиться с Джорджем Майклом таким, каким его видели зрители в 1988 году: молодым, уверенным в себе и невероятно талантливым исполнителем.