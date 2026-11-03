Последний подарок Бонни Тайлер: голос легенды вернётся к Рождеству

Незавершённая песня «Love, Light and Peace», записанная за несколько недель до смерти, выйдет 13 ноября - вдовец певицы рассказал, что она «вложила в неё всю душу»

Валлийская певица Бонни Тайлер, скончавшаяся в июле 2026 года, незадолго до смерти записала песню «Love, Light and Peace» («Любовь, свет и мир»). Трек выйдет 13 ноября как рождественский сингл, сообщил вдовец исполнительницы Роберт Салливан в интервью Independent.

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Певица, настоящее имя которой - Гейнор Хопкинс, известна по хитам «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero». «Гейнор никогда не переставала работать. Она любила петь, любила своих поклонников и вкладывала всю душу в эти песни», - рассказал её супруг.

Салливан вспомнил, что Тайлер сделала перерыв только во время пандемии. «И даже тогда она постоянно давала интервью по Zoom. Между концертами она заезжала в студию Дэвида МакКея работать над этим новым материалом», - поделился он.

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Песню «Love, Light and Peace» написали Крисси Хэммонд и Терри Бриттен, которые сотрудничали с Тайлер ещё в начале её карьеры: Бриттен, в частности, исполнял гитарные партии на её дебютном альбоме. В 2026 году его ввели в Зал славы авторов песен. Бриттен спродюсировал трек вместе с Маккеем - оба музыканта работают с Тайлер с 70-х.

Бонни Тайлер скончалась на 76-м году жизни в больнице в Португалии в июле 2026 года. За несколько месяцев до этого она перенесла экстренную операцию на кишечнике и некоторое время находилась в искусственной коме.

За свою карьеру она выпустила 18 студийных альбомов. В этом месяце Тайлер должна была находиться в европейском турне в честь 50-летия попадания её песни «Lost in France» в британский чарт синглов в 1976 году. Последняя песня Бонни Тайлер выйдет в преддверии Рождества.