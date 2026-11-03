«Критическая черта»: посещаемость концертов в Латвии рухнула на четверть, и дело не только в летних фестивалях

За первые девять месяцев 2026 года концерты и другие музыкальные мероприятия в Латвии посетили почти на 24% меньше зрителей, чем годом ранее. Данные AKKA/LAA показывают, что спад начался весной и к сентябрю достиг катастрофических 78%. Руководитель организации Эгил Шеферс формулирует диагноз прямо: цены на билеты достигли критической отметки, и повышать их дальше - значит рисковать пустыми залами.

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По данным AKKA/LAA, за девять месяцев 2026 года было учтено 999 638 посещений против 1 307 004 за тот же период 2025-го - падение на 23,5% . Спад обозначился с апреля: если весной снижение было относительно умеренным (13,8% в апреле, 8,4% в мае, 7,2% в июне, 6,1% в июле), то август и сентябрь обрушились на 55,3% и 78,0% соответственно .

Часть этого провала можно списать на календарный фактор: в 2025 году в этот период прошёл XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодёжи, добавивший 103 038 билетов. Но даже если исключить их из прошлогодней статистики, снижение остаётся существенным - 17%, или 204 328 посещений . Иными словами, дело не только в разовом событии.

«Критическая черта» - не метафора

Комментарий Эгила Шеферса, исполнительного директора AKKA/LAA и председателя Латвийского музыкального совета при Министерстве культуры, не оставляет пространства для оптимистичных интерпретаций. «Мы достигли критической черты цен на билеты - многие люди в Латвии больше не могут позволить себе покупать билеты на мероприятия», - заявил он .

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Логика проста и жестока: если основная часть доходов уходит на еду, отопление и топливо, на культуру денег не остаётся. Шеферс признаёт, что летом на посещаемость влияет обилие бесплатных концертов, но предупреждает: надеяться, что отрасль компенсирует сокращение финансирования простым повышением цен, - наивно. «Так мы рискуем получить ещё более пустые залы» .

Контекст: культурный спрос не восстановился после пандемии

Ситуация с концертами - не изолированный эпизод. Исследование «Kultūras aktivitātes barometrs 2024», представленное Министерством культуры в апреле 2025 года, показало: хотя культурное потребление в Латвии в целом растёт (на 11% по сравнению с 2022 годом, до 77% участия среди жителей 15–75 лет), допандемийные показатели так и не достигнуты .

Это важно для понимания нынешнего спада: проблема не только в том, что билеты подорожали, но и в том, что привычка ходить на концерты не восстановилась в полной мере. А когда к этому добавляется экономическое давление на домохозяйства, культура становится первой статьёй, от которой отказываются.

Что это значит для отрасли

Данные AKKA/LAA охватывают только первые девять месяцев и основаны на отчётах организаторов, зарегистрированных в клиентском портале. Полную картину 2026 года можно будет увидеть после завершения зимнего концертного сезона . Но уже сейчас ясно: стратегия «поднять цены, чтобы компенсировать падение доходов» ведёт в тупик. Если зритель перестал покупать билеты не из-за отсутствия интереса, а из-за отсутствия денег, повышение цен лишь ускорит отток.

Латвийская концертная индустрия оказалась в точке, где экономика домохозяйств и культурная политика сталкиваются напрямую. И «критическая черта», о которой говорит Шеферс, - это не только про цены. Это про то, останется ли живая музыка в Латвии доступной настолько, чтобы залы не опустели окончательно.