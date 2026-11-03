Джонни Депп назвал единственное условие возвращения к роли Джека Воробья

Джонни Депп впервые за долгое время прямо высказался о возможности вернуться в «Пираты Карибского моря». Его условие оказалось не про деньги и не про славу: он хочет дать франшизе достойное завершение. И, судя по всему, продюсер Джерри Брукхаймер уже ждёт его на съёмочной площадке.
В интервью Entertainment Tonight во время промотура фильма «Ebenezer» Депп отреагировал на недавние слова продюсера Джерри Брукхаймера, который публично заявлял, что хотел бы видеть актёра в шестой части. Прямого подтверждения участия не прозвучало, но Депп обозначил единственный сценарий, при котором он снова наденет треуголку.
Читайте нас также
«Если всё будет именно так, как нужно, в том, что касается того, как они собираются завершить историю «Пиратов»… единственное участие, которое я действительно хочу принять, - это просто отправить их по-другому», - сказал актёр . Формулировка «send them off on a better note» - «проводить их на лучшей ноте» - звучит не как каприз звезды, а как желание исправить то, что, по его мнению, пошло не так.
Верность не франшизе, а человеку
Ключевой нюанс в словах Деппа: его лояльность адресована не Disney и не «Пиратам» как таковым, а лично Брукхаймеру. «Я готов хоть завтра работать с Брукхаймером над чем угодно. Неважно, над чем именно. Если это Джерри, я ему доверяю. Нас связывает глубокая дружба» . Это важнее, чем может показаться: в Голливуде, где отношения часто определяют проекты, такая привязка объясняет, почему Депп вообще вернулся к разговору о роли, от которой, казалось бы, публично отрёкся.
Что говорит другая сторона
Брукхаймер последовательно продвигает идею возвращения Деппа, но с оговорками. Ещё в 2025 году он говорил Entertainment Weekly: «Если ему понравится, как написана роль, думаю, он согласится. Всё дело в том, что на странице» . Позже, на D23 в августе 2026-го, продюсер подтвердил: «Мы разговариваем с Джонни, мы работаем над сценарием и надеемся, что сможем это сделать» .
При этом Брукхаймер не скрывает, что новый фильм задуман как перезапуск. «Это ребут, но если бы решало моё мнение, он был бы в нём. Я люблю его. Он хороший друг. Он потрясающий артист, и у него уникальный образ. Он создал капитана Джека» . Над сценарием работает Джефф Натансон, автор пятой части .
Контекст, который многое объясняет
Путь Деппа к этим словам был долгим. После судебного процесса с Эмбер Хёрд в 2022 году он заявлял, что не вернётся к роли даже за «300 миллионов долларов и миллион альпак». Disney дистанцировалась от него после 2018 года . Пять фильмов франшизы с его участием вышли с 2003 по 2017 год и собрали в мировом прокате 4,5 миллиарда долларов . Сейчас Депп возвращается в Голливуд с фильмом «Ebenezer» - адаптацией «Рождественской песни» Диккенса, где он играет Скруджа .
Его нынешние слова - не подтверждение контракта, а скорее сигнал: дверь открыта, но только если за ней будет стоять достойный финал. Для франшизы, которая десять лет назад казалась законченной, а теперь пытается перезапуститься без своего главного героя, это, возможно, последний шанс сделать это правильно.