Журнал People удивил выбором самого сексуального мужчины 2026 года

Американский журнал People назвал обладателя титула самого сексуального мужчины 2026 года. Им стал 55-летний актёр Ноа Уайл, которого зрители знают по сериалам «Скорая помощь» и «Больница Питт». Неожиданный выбор редакции удивил не только поклонников актёра, но и его самого. Уайл признался, что поначалу принял сообщение от редакции за шутку. Он не мог представить, что однажды окажется в числе обладателей этой престижной награды.

«Я и за миллион лет не подумал бы, что удостоюсь такой чести», - рассказал актёр в интервью People.

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К новому статусу Ноа отнёсся с юмором. Он пошутил, что теперь его жизнь наверняка превратится в череду приятных событий. Правда, актёр уже предвидит реакцию близких: друзья и родственники наверняка не упустят случая поддеть его из-за неожиданного звания.

От доктора Картера до новой телевизионной славы

Широкую популярность Ноа Уайлу принесла роль доктора Джона Картера в медицинской драме «Скорая помощь», которая вышла на экраны в 1994 году. Персонаж быстро стал одним из любимых героев зрителей, а сам актёр - узнаваемой звездой телевидения.

Спустя почти 30 лет Уайл вновь оказался в центре внимания благодаря сериалу «Больница Питт». В нём он исполнил роль доктора Майкла Робинавича, которого коллеги называют Робби. Работа над проектом принесла актёру новые профессиональные награды и вернула ему широкую зрительскую популярность.

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Чего боится самый сексуальный мужчина года

В интервью People актёр рассказал не только о карьере, но и о привычках, которые вряд ли можно назвать типичными для голливудской звезды. Например, он любит совершать покупки через Instagram и совершенно не переносит опоздания.

Есть у Уайла и весьма необычная фобия: его пугают личинки мух. Зато с самими насекомыми он справляется без особых проблем - актёр утверждает, что умеет ловить мух руками с поразительной скоростью.

Кто получал титул до Ноа Уайла

Журнал People вручает звание самого сексуального мужчины года с 1985 года. Первым его обладателем стал Мел Гибсон. В разные годы титул также получали Джордж Клуни, Брэд Питт, Пол Радд и Идрис Эльба.

В 2025 году редакция остановила выбор на британском актёре Джонатане Бейли, известном по сериалу «Бриджертоны» и фильму «Злая».

Теперь в списке обладателей титула появился Ноа Уайл. Его выбор стал ещё одним напоминанием о том, что внимание публики и привлекательность в Голливуде давно перестали быть исключительно привилегией молодых актёров.