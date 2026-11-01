Вокалист Deep Purple Иэн Гиллан госпитализирован: группа переносит концерты в Германии

81-летний вокалист Deep Purple Иэн Гиллан попал в больницу после экстренной ситуации со здоровьем. Группа сообщила об этом 31 октября и объявила о переносе двух концертов в Германии. Выступления должны были состояться 31 октября на QI Arena в Лейпциге и 1 ноября в зале Sporthalle в Гамбурге. Информацию подтвердил организатор концертов RBK Fusion.

Что именно произошло с музыкантом, не уточняется. По состоянию на утро 1 ноября диагноз, подробности его состояния и сроки возвращения на сцену публично не раскрывались. В заявлении группы говорится лишь о необходимости экстренной медицинской помощи и госпитализации.

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Deep Purple выразили сожаление из-за того, что поклонники узнали о переносе незадолго до выступлений. Команда группы уже подбирает новые даты обоих концертов. Все приобретённые билеты останутся действительными, однако сроки переноса пока не объявлены.

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Ближайшее выступление в расписании Deep Purple - концерт 3 ноября в Дортмунде, затем 4 ноября группа должна сыграть в Берлине. На официальном сайте эти даты пока значатся без отметок о переносе. При этом наличие концертов в афише ещё не означает, что возвращение Гиллана на сцену подтверждено.

Гиллан впервые присоединился к Deep Purple в 1969 году. Его голос звучит в самых известных композициях группы, включая Smoke on the Water и Child in Time. Нынешние выступления проходят в рамках мирового тура SPLAT!