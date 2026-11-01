Майкл Дуглас признался, что считал Гленн Клоуз непригодной для роли в «Роковом влечении»

В рамках продвижения своих мемуаров и активных выходов на телевидении 82-летний Майкл Дуглас вновь оказался в центре внимания мировых СМИ. Посетив популярное «Шоу Грэма Нортона» вместе со своей давней партнершей Гленн Клоуз, легендарный актер откровенно рассказал о том, как продюсеры фильма «Роковое влечение» чуть не совершили главную ошибку в своей карьере.

Триллер «Роковое влечение», выдранный из кинематографических архивов конца восьмидесятых, до сих пор остается эталоном эротического напряжения и психологической драмы. Однако, как выяснилось во время съемок шоу, продюсерская группа и сам Майкл Дуглас первоначально категорически не видели Гленн Клоуз в роли отвергнутой любовницы Алекс Форрест.

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по словам Дугласа, продюсерский штаб искал совсем другой типаж и уже прошел мимо кандидатуры Клоуз, когда ее агент буквально вытребовал для актрисы право на пробы. Ситуация выглядела пикантно: к тому моменту Гленн Клоуз уже трижды номинировалась на «Оскар» за роли второго плана, и требовать от нее полноценных прослушиваний казалось неэтичным. Тем не менее актриса настояла на своем.

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Когда Клоуз вошла в студию и сыграла сцену, съемочная группа была шокирована. Дуглас признался, что в тот момент они почувствовали себя полными идиотами, осознав, насколько ошибались: актриса мгновенно подчинила себе кадр и продемонстрировала абсолютный контроль над образом. Позже эта работа принесла ей очередную номинацию на «Оскар» - на этот раз уже за главную женскую роль.

В ходе телеэфира сама Гленн Клоуз вспомнила и о другой жесткой борьбе на площадке - за финальную развязку картины. Согласно первоначальному сценарию, её героиня совершала самоубийство, подставляя героя Дугласа и оставляя на ноже его отпечатки пальцев. Однако тестовые просмотры вызвали у публики такую бурю негатива к персонажу, что студия решила полностью переснять финал спустя полгода после завершения производства.

Клоуз отчаянно сопротивлялась пересъемкам, настаивая, что ее героиня - не психопатка, а глубоко несчастная, потерявшая контроль над собой женщина. На решающих переговорах с режиссером Эдрианом Лайном, продюсерами и Дугласом актриса до последнего отстаивала логику своего персонажа, хотя в итоге студия все же настояла на шокирующей развязке с гибелью Алекс от рук жены главного героя.