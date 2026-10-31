В Рижской церкви Святого Петра обнаружили фундаменты храма XIII века

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Во время археологических исследований в рамках реконструкции церкви Святого Петра в Риге обнаружили фундаменты и фрагменты стен первоначального храма, построенного в XIII веке. Находка может изменить представления историков о том, как выглядела церковь в Средние века. Об этом сообщает агентство LETA.

По оценке археологов, обнаруженные конструкции позволяют получить новые сведения о расположении и размерах первоначального храма, а также о средневековой застройке Риги.

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Древние стены нашли под нынешней алтарной частью церкви. До сих пор считалось, что эта территория была пристроена к зданию позднее. Руководитель археологических исследований Мартиньш Лусенс отметил, что открытие заставит пересмотреть существующие представления об истории строительства церкви.

Ширина обнаруженных стен составляет около двух метров. В нескольких местах установлено, что более поздние конструкции церкви опираются на древние фундаменты, которые повторно использовали во время перестроек.

В отдельных местах исследования фундаменты удалось обнаружить на глубине около шести метров. Помимо древних строительных конструкций, археологи нашли захоронения, склепы, фрагменты исторических полов, надгробных плит и детали церковного интерьера. Среди находок - части мраморной кафедры, которая когда-то находилась в храме.

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Все обнаруженные конструкции документируют с помощью измерений, чертежей и трехмерного сканирования. Археологические исследования и проверка прочности фундаментов продолжаются.

В ходе реконструкции планируется сохранить открытыми два участка раскопок. Это позволит посетителям увидеть исторические конструкции, а исследователям - следить за их состоянием.

На восстановление церкви Святого Петра парламент Германии выделил более 33 миллионов евро. После реконструкции здесь планируют не только продолжить религиозную деятельность, но и расширить возможности для проведения выставок, концертов и конференций. Также предполагается улучшить доступ посетителей к башне и восстановить орган.

Церковь Святого Петра - один из важнейших памятников средневековой архитектуры Риги.