Спустя 12 лет Скорсезе раскрыл, почему не снял фильм о Клеопатре с Анджелиной Джоли

Мартин Скорсезе рассказал, почему в 2014 году не состоялся его фильм о египетской царице Клеопатре VII с Анджелиной Джоли в главной роли. По словам режиссера, проект сорвался после хакерской атаки на Sony Pictures. Об этом сообщает Variety.

«В какой-то момент мы собирались снимать “Клеопатру”. Но затем вышла комедия, в которой высмеивали Ким Чен Ына. После этого он пришел в ярость, а в студии Columbia начался настоящий хаос. Сет Роген, верно? Эта история в итоге погубила “Клеопатру”», - рассказал Скорсезе.

Читайте нас также Google News Facebook

В комедии «Интервью» Сета Рогена и Эвана Голдберга главные герои, которых сыграли Роген и Джеймс Франко, получают задание убить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В ноябре 2014 года хакеры атаковали кинокомпанию Sony Pictures, которой принадлежит студия Columbia, и опубликовали тысячи внутренних писем и документов. Атака сопровождалась угрозами в связи с выходом фильма. В результате Sony отложила его премьеру в широком прокате.

Среди обнародованных писем оказалась переписка продюсера Скотта Рудина с тогдашней руководительницей Sony Эми Паскаль. Рудин резко высказывался об Анджелине Джоли, называя ее избалованной и лишенной таланта. Публикация этих писем раскрыла конфликт между продюсером и актрисой, связанный в том числе с проектом о Клеопатре.

Читайте

Скорсезе подтвердил, что работа над картиной действительно продвигалась. Джоли должна была сыграть Клеопатру VII, а сценарий написал Эрик Рот, с которым режиссер позднее работал над фильмом «Убийцы цветочной луны».

«Мы собирались это сделать. Анджелина Джоли должна была сыграть Клеопатру VII. Это должно было быть что-то совершенно безумное», - вспомнил Скорсезе.

При этом из слов режиссера не следует, что Сет Роген напрямую добился отмены проекта. Скорсезе связывает его судьбу с последствиями хакерской атаки на Sony и публикацией внутренней переписки компании.