Киану Ривз озвучит самурая в кукольном мультфильме, вдохновлённом фильмами Куросавы

Голливудский актер Киану Ривз присоединился к созданию японского полнометражного мультфильма «Hidari», выполненного в технике покадровой кукольной анимации. Он озвучит главного героя - самурая. Об этом сообщает Variety.
О проекте рассказал на Токийском международном кинофестивале его режиссер Масаси Кавамура. По его словам, Ривз согласился участвовать в фильме после просмотра короткого пилотного ролика.
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При создании образа главного героя авторы вдохновлялись фильмами японского режиссера Акиры Куросавы. Кавамура предложил объединить черты актера Тосиро Мифунэ, прославившегося ролями в самурайских фильмах Куросавы, и Киану Ривза, а затем состарить получившийся образ. После этого Ривз стал главным кандидатом на озвучивание персонажа.
Продюсерам удалось связаться с актером и отправить ему пилотный фильм. Примерно через неделю команда получила ответ с предложением провести видеозвонок.
Интерес к «Hidari» проявил и режиссер индийского фильма «RRR» С. С. Раджамули. Кавамура познакомился с ним на фестивале анимации в Анси и показал ему проект. После просмотра они около получаса обсуждали особенности производства. По словам японского режиссера, Раджамули был впечатлен увиденным и подробно расспрашивал о технологии создания мультфильма.
Первые материалы для «Hidari» команда сняла около трех лет назад. Короткий ролик создали на собственные средства и при поддержке краудфандинга, а затем опубликовали на YouTube. По данным Кавамуры, он набрал около 5,3 миллиона просмотров и помог привлечь примерно 120 тысяч подписчиков. Многие из них живут за пределами Японии.
Мультфильм создают с использованием деревянных кукол, которые оживляют с помощью покадровой анимации. По жанру это историческая драма с элементами экшена.
Сейчас команда ищет финансирование, гранты и зарубежных партнеров для международного проката фильма. Ранее переговоры с американской компанией, которая предложила полностью оплатить производство в обмен на все права на картину, завершились безрезультатно.
Режиссером, сценаристом и автором идеи выступает Масаси Кавамура, его сорежиссер - Ику Огава. Проект поддерживает японская программа Film Frontier, поддерживающая японских кинематографистов в создании новых проектов и продвижении их за рубежом.