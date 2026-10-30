30 октября 2026, 13:58 Валерия Леонова

Музыка и свет под сводами старинной церкви: хор «Благовест», скрипка, орган, виолончель

Музыка и свет под сводами старинной церкви: хор «Благовест», скрипка, орган, виолончель

7 ноября в рижской церкви Лютера в Торнякалнсе состоится необычный концерт, объединяющий хоровую и инструментальную музыку со специально подготовленным световым оформлением.

В программе - произведения известных композиторов разных эпох в исполнении Рижского православного камерного хора «Благовест» и приглашенных музыкантов.

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В концерте примет участие один из выдающихся коллективов духовной музыки Латвии - хор «Благовест» под руководством его основателя и художественного руководителя Александра Брандавса. Коллектив, созданный в 1990 году, хорошо известен любителям духовной музыки не только в Латвии, но и за ее пределами.

За 35 лет хор выступал в разных странах Европы и США, участвовал в международных фестивалях и конкурсах, сотрудничал с известными музыкантами, выпустил семь музыкальных альбомов.

В 2026 году «Благовест» добился крупного международного успеха, завоевав Гран-при конкурса Laurea Mundi Budapest. Среди более чем двадцати коллективов из разных стран латвийский хор был признан лучшим смешанным хором. Кроме того, в номинации духовной музыки он получил награду Laurea cum laude за высокое исполнительское мастерство.

Вместе с «Благовестом» выступят известные музыканты - скрипач Алексей Колесников, виолончелистка Ирина Вылегжанина и органистка Лариса Царькова, которая заменит органистку Лютеранской церкви Ингуну Гринбергу.

Особенностью вечера станет световое оформление, разработанное художником Иваром Вацерсом специально для этой программы.

Световые решения будут меняться в соответствии с характером и настроением музыки, подчеркивая архитектуру церкви и создавая для каждого произведения собственную визуальную атмосферу.

Это будет вечер, в котором музыка станет видимой, а свет - слышимым.

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От Баха и Генделя до Пярта и Васкса

Концертная программа объединит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Арво Пярта, Петериса Васкса, Альфреда Шнитке, Эмиля Дарзиньша, Дмитрия Бортнянского и Александра Гречанинова.

В частности, прозвучит произведение Петериса Васкса Plainscapes («Равнинные пейзажи») для хора, скрипки и виолончели, в котором композитор обращается к образам природы и характерному для его творчества ощущению пространства и тишины.

Публика услышит также «Alleluia-Tropus» Арво Пярта, вторую часть Концерта для хора Альфреда Шнитке, духовный концерт № 32 Дмитрия Бортнянского «Скажи ми, Господи, кончину мою» и произведение Эмиля Дарзиньша «Дети Сиона».

Отдельным номером программы станет Пассакалия Генделя - Хальворсена для скрипки и виолончели. Завершат музыкальную программу фрагменты «Литургии» Александра Гречанинова с участием хора, солистов и инструменталистов.

Организаторы предлагают зрителям не просто концерт духовной и классической музыки, а необычную программу, в которой звучание хора, струнных инструментов и органа будет дополнено световой драматургией.

Концерт состоится 7 ноября в 19 часов в Лютеранской церкви в Торнкалнсе. Адрес: Рига, ул. Торнякална, 3/5.  

Билеты - на сайте bilesuparadize.lv

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