Доницетти, Центр Помпиду и концерт в темноте: культурная афиша Риги на выходные

Последние октябрьские выходные пройдут под знаком контрастов. В Риге можно услышать, как рок-инструменты превращаются в техно-машину, провести вечер с Доницетти, увидеть семейный балет по Киплингу или отправиться на концерт современной музыки в полной темноте. А тем, кто не хочет привязывать культурную программу к Хэллоуину, предлагают театр, камерную классику, современное искусство и латвийскую музыку.

Мы изучили афиши Biļešu Serviss, Biļešu Paradīze и Aula.lv, а также программы театров, музеев и концертных площадок. Вот наиболее интересные события пятницы, субботы и воскресенья.

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Пятница, 30 октября

Симфонический оркестр учится провоцировать

В Рижском доме конгрессов Латвийский национальный симфонический оркестр представит программу «Симфонический хит с Goran Gora. LNSO и BŪŪ провоцируют».

Название не обманывает: это не традиционный академический концерт, а музыкальный разговор о людях, которые не вписываются в привычные рамки. В программе встретятся знаменитая пьеса Джона Кейджа 4’33”, музыка Рихарда Штрауса и Шостаковича, а также песни BŪŪ в оркестровых аранжировках Эдгара Цирулиса.

Рассказчиком выступит Goran Gora, к оркестру присоединятся BŪŪ, рэпер Edavārdi и художник Кристиан Бректе. За дирижерским пультом - Артурс Оскарс Митревицс.

Где: Рижский дом конгрессов

Когда: 30 октября, 12.00 и 19.00

«Бахчисарайский фонтан»: вечер большого балета

В Латвийской национальной опере покажут балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» - историю любви, ревности и столкновения двух миров, созданную по поэме Александра Пушкина.

В спектакле дебютирует Байба Бейтика-Витола, исполняющая роль подруги Марии. Дирижер - Фархад Стаде. Постановка идет в двух действиях и длится около часа сорока пяти минут.

Это выбор для тех, кому хочется начать выходные торжественно: с оркестром, классической хореографией и драмой, которая разворачивается без единого произнесенного слова.

Где: Латвийская национальная опера

Когда: 30 октября, 19.00–20.45

Новые голоса латвийской музыки в Таллинском квартале

В ангаре Таллинского квартала пройдет городской мини-фестиваль с участием двух молодых исполнительниц - Stirna и Emilija.

Обе только начинают завоевывать место на латвийской сцене, но уже обладают собственным голосом. Stirna поет о вещах, которые обычно предпочитают не произносить вслух, а Emilija предлагает свой взгляд на современную поп-музыку.

Вход откроется в 19.00, концерт начнется часом позже. Билет в день мероприятия стоит 25 евро.

Где: Tallinas kvartāla Angārs, улица Таллинас, 10

Когда: 30 октября, 20.00–23.00

Суббота, 31 октября

Латышские хиты на кокле

Ансамбль кокле Cantata представит в концертном зале Ave Sol программу Kokteilis - музыкальный «коктейль» из латышской популярной классики и современных композиций.

Для традиционного инструмента такой репертуар остается необычным: кокле чаще связывают с народной или академической музыкой. Участницы Cantata решили разрушить это представление и показать, насколько разнообразным может быть звучание старинного инструмента.

Где: концертный зал Ave Sol, улица Цитаделес, 7

Когда: 31 октября, 17.00

«Любовный напиток»: Доницетти вместо страшных историй

Тем, кто в вечер Хэллоуина предпочитает не призраков, а романтическую путаницу, Латвийская национальная опера предлагает «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти.

Легкая, мелодичная и остроумная опера рассказывает о застенчивом Неморино, который пытается завоевать сердце Адины при помощи якобы волшебного эликсира. В роли Неморино выступит приглашенный солист Матео Иван Рашич. Музыкальный руководитель и дирижер - Мартиньш Озолиньш.

Спектакль идет в двух действиях и продлится около двух часов двадцати минут.

Где: Латвийская национальная опера

Когда: 31 октября, 19.00–21.20

Техно без компьютеров: Elektro Guzzi в Hanzas perons

Одно из самых необычных событий выходных - концерт венского трио Elektro Guzzi. Музыканты создают танцевальное техно вживую, используя инструменты рок-группы: гитару, бас и барабаны.

Трио, основанное в 2004 году, называют то «людьми-машинами», то «часовым механизмом». Его выступления интересны именно столкновением ожиданий и реальности: слушателю кажется, что перед ним электронная музыка, хотя все звуки рождаются непосредственно на сцене.

Двери откроются в 19.00. В продаже есть стоячие места и ограниченное количество сидячих. Стоимость билетов начинается от 20 евро и повышается по мере приближения концерта.

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Где: Hanzas perons

Когда: 31 октября, вход с 19.00

Концерт в замке Стамериена

В субботу можно совместить поездку по осенней Латвии с музыкой. В замке Стамериена певец и автор песен Нормундс Лиепиньш представит программу Viens otram - «Друг для друга».

Прозвучат латышские и латгальские песни, а также новые произведения музыканта, включая Dāvini man и заглавную композицию Viens otram. Последняя добилась успеха в опросе Latvijas Sirdsdziesma.

Билет стоит 12 евро.

Где: замок Стамериена

Когда: 31 октября, 20.00–22.00

Воскресенье, 1 ноября

Последний шанс увидеть рисунки из коллекции Центра Помпиду

В воскресенье завершает работу выставка «Современный рисунок. Дары Флоранс и Даниэля Герлен Центру Помпиду» в Латвийском национальном художественном музее.

В Ригу привезли 98 произведений 43 художников, созданных с 1970-х годов до 2019 года. Среди авторов - Марлен Дюма, Роберт Лонго, Герхард Рихтер, Кики Смит, Джузеппе Пеноне и другие заметные фигуры современного искусства. Работы многих участников впервые показывают в Латвии.

Экспозиция демонстрирует, насколько далеко современный рисунок ушел от привычного карандашного наброска: художники используют тушь, акварель, гуашь, воск и другие материалы.

Где: Латвийский национальный художественный музей, площадь Яниса Розенталя, 1

Когда: последний день работы - 1 ноября

«Книга джунглей»: балет для всей семьи

В Национальной опере дважды покажут «Книгу джунглей» - семейный балет на музыку Карлиса Лациса, вдохновленный рассказами Редьярда Киплинга.

Это история мальчика, который вырос среди зверей, но так и не смог окончательно решить, к какому миру принадлежит. Постановка говорит о дружбе, верности, природе, семье и мучительном поиске своего места.

В спектакле участвуют воспитанники Рижской балетной школы. Формально посещение разрешено с семи лет, однако создатели рекомендуют постановку зрителям примерно с десяти лет. Продолжительность - два часа с антрактом.

Где: Латвийская национальная опера

Когда: 1 ноября, 12.00 и 18.00

«Свет тьмы»: музыка, которую предстоит услышать в темноте

Фестиваль новой музыки ARĒNA приглашает в Рижскую Реформатскую церковь на программу Tumsas gaisma - «Свет тьмы».

В концерте участвуют музыканты Woodpecker Project - Андрис Дзенитис, Гатис Закис, Ритварс Гароза и саксофонист Арвидс Казлаускс, а также студенты Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола.

Классические инструменты будут соединяться с электроникой и световой драматургией, а часть программы прозвучит в полностью затемненном пространстве. Организаторы предлагают не бороться с темнотой, а вслушаться в нее.

Где: Рижская Реформатская церковь

Когда: 1 ноября, 18.00

Фортепианный дуэт мирового класса в Доме Черноголовых

В воскресенье в Доме Черноголовых выступят Сиван Сильвер и Гиль Гарбург - фортепианный дуэт, работающий в Германии.

Музыканты выступали в Карнеги-холле, Венском Musikverein, Берлинской филармонии, Сиднейской опере и концертных залах примерно 70 стран. Их отличает редкое ощущение единого музыкального дыхания: за двумя роялями дуэт звучит почти как один исполнитель.

Концерт продлится около двух часов. Вход в зал - с 18.00.

Где: Дом Черноголовых, Ратушная площадь, 7

Когда: 1 ноября, 19.00–21.00

Что выбрать на этих выходных

Для классического вечера подойдут «Бахчисарайский фонтан», «Любовный напиток» или выступление дуэта Сильвер - Гарбург. С детьми лучше отправиться на «Книгу джунглей», а поклонникам современной сцены стоит обратить внимание на Elektro Guzzi, фестиваль ARĒNA или концерт Stirna и Emilija.

Тем, кому хочется провести воскресный день спокойно, стоит воспользоваться последней возможностью увидеть выставку из собрания Центра Помпиду.

Некоторые популярные программы, включая хэллоуинский вечер импровизации на площадке Pauze и ряд концертов «Ночь органа», к утру 30 октября уже были распроданы. Перед поездкой рекомендуется еще раз проверить наличие билетов и время начала мероприятия.