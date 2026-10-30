Доницетти, Центр Помпиду и концерт в темноте: культурная афиша Риги на выходные

Последние октябрьские выходные пройдут под знаком контрастов. В Риге можно услышать, как рок-инструменты превращаются в техно-машину, провести вечер с Доницетти, увидеть семейный балет по Киплингу или отправиться на концерт современной музыки в полной темноте. А тем, кто не хочет привязывать культурную программу к Хэллоуину, предлагают театр, камерную классику, современное искусство и латвийскую музыку.
Мы изучили афиши Biļešu Serviss, Biļešu Paradīze и Aula.lv, а также программы театров, музеев и концертных площадок. Вот наиболее интересные события пятницы, субботы и воскресенья.
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Пятница, 30 октября
Симфонический оркестр учится провоцировать
В Рижском доме конгрессов Латвийский национальный симфонический оркестр представит программу «Симфонический хит с Goran Gora. LNSO и BŪŪ провоцируют».
Название не обманывает: это не традиционный академический концерт, а музыкальный разговор о людях, которые не вписываются в привычные рамки. В программе встретятся знаменитая пьеса Джона Кейджа 4’33”, музыка Рихарда Штрауса и Шостаковича, а также песни BŪŪ в оркестровых аранжировках Эдгара Цирулиса.
Рассказчиком выступит Goran Gora, к оркестру присоединятся BŪŪ, рэпер Edavārdi и художник Кристиан Бректе. За дирижерским пультом - Артурс Оскарс Митревицс.
Где: Рижский дом конгрессов
Когда: 30 октября, 12.00 и 19.00
«Бахчисарайский фонтан»: вечер большого балета
В Латвийской национальной опере покажут балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» - историю любви, ревности и столкновения двух миров, созданную по поэме Александра Пушкина.
В спектакле дебютирует Байба Бейтика-Витола, исполняющая роль подруги Марии. Дирижер - Фархад Стаде. Постановка идет в двух действиях и длится около часа сорока пяти минут.
Это выбор для тех, кому хочется начать выходные торжественно: с оркестром, классической хореографией и драмой, которая разворачивается без единого произнесенного слова.
Где: Латвийская национальная опера
Когда: 30 октября, 19.00–20.45
Новые голоса латвийской музыки в Таллинском квартале
В ангаре Таллинского квартала пройдет городской мини-фестиваль с участием двух молодых исполнительниц - Stirna и Emilija.
Обе только начинают завоевывать место на латвийской сцене, но уже обладают собственным голосом. Stirna поет о вещах, которые обычно предпочитают не произносить вслух, а Emilija предлагает свой взгляд на современную поп-музыку.
Вход откроется в 19.00, концерт начнется часом позже. Билет в день мероприятия стоит 25 евро.
Где: Tallinas kvartāla Angārs, улица Таллинас, 10
Когда: 30 октября, 20.00–23.00
Суббота, 31 октября
Латышские хиты на кокле
Ансамбль кокле Cantata представит в концертном зале Ave Sol программу Kokteilis - музыкальный «коктейль» из латышской популярной классики и современных композиций.
Для традиционного инструмента такой репертуар остается необычным: кокле чаще связывают с народной или академической музыкой. Участницы Cantata решили разрушить это представление и показать, насколько разнообразным может быть звучание старинного инструмента.
Где: концертный зал Ave Sol, улица Цитаделес, 7
Когда: 31 октября, 17.00
«Любовный напиток»: Доницетти вместо страшных историй
Тем, кто в вечер Хэллоуина предпочитает не призраков, а романтическую путаницу, Латвийская национальная опера предлагает «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти.
Легкая, мелодичная и остроумная опера рассказывает о застенчивом Неморино, который пытается завоевать сердце Адины при помощи якобы волшебного эликсира. В роли Неморино выступит приглашенный солист Матео Иван Рашич. Музыкальный руководитель и дирижер - Мартиньш Озолиньш.
Спектакль идет в двух действиях и продлится около двух часов двадцати минут.
Где: Латвийская национальная опера
Когда: 31 октября, 19.00–21.20
Техно без компьютеров: Elektro Guzzi в Hanzas perons
Одно из самых необычных событий выходных - концерт венского трио Elektro Guzzi. Музыканты создают танцевальное техно вживую, используя инструменты рок-группы: гитару, бас и барабаны.
Трио, основанное в 2004 году, называют то «людьми-машинами», то «часовым механизмом». Его выступления интересны именно столкновением ожиданий и реальности: слушателю кажется, что перед ним электронная музыка, хотя все звуки рождаются непосредственно на сцене.
Двери откроются в 19.00. В продаже есть стоячие места и ограниченное количество сидячих. Стоимость билетов начинается от 20 евро и повышается по мере приближения концерта.
Где: Hanzas perons
Когда: 31 октября, вход с 19.00
Концерт в замке Стамериена
В субботу можно совместить поездку по осенней Латвии с музыкой. В замке Стамериена певец и автор песен Нормундс Лиепиньш представит программу Viens otram - «Друг для друга».
Прозвучат латышские и латгальские песни, а также новые произведения музыканта, включая Dāvini man и заглавную композицию Viens otram. Последняя добилась успеха в опросе Latvijas Sirdsdziesma.
Билет стоит 12 евро.
Где: замок Стамериена
Когда: 31 октября, 20.00–22.00
Воскресенье, 1 ноября
Последний шанс увидеть рисунки из коллекции Центра Помпиду
В воскресенье завершает работу выставка «Современный рисунок. Дары Флоранс и Даниэля Герлен Центру Помпиду» в Латвийском национальном художественном музее.
В Ригу привезли 98 произведений 43 художников, созданных с 1970-х годов до 2019 года. Среди авторов - Марлен Дюма, Роберт Лонго, Герхард Рихтер, Кики Смит, Джузеппе Пеноне и другие заметные фигуры современного искусства. Работы многих участников впервые показывают в Латвии.
Экспозиция демонстрирует, насколько далеко современный рисунок ушел от привычного карандашного наброска: художники используют тушь, акварель, гуашь, воск и другие материалы.
Где: Латвийский национальный художественный музей, площадь Яниса Розенталя, 1
Когда: последний день работы - 1 ноября
«Книга джунглей»: балет для всей семьи
В Национальной опере дважды покажут «Книгу джунглей» - семейный балет на музыку Карлиса Лациса, вдохновленный рассказами Редьярда Киплинга.
Это история мальчика, который вырос среди зверей, но так и не смог окончательно решить, к какому миру принадлежит. Постановка говорит о дружбе, верности, природе, семье и мучительном поиске своего места.
В спектакле участвуют воспитанники Рижской балетной школы. Формально посещение разрешено с семи лет, однако создатели рекомендуют постановку зрителям примерно с десяти лет. Продолжительность - два часа с антрактом.
Где: Латвийская национальная опера
Когда: 1 ноября, 12.00 и 18.00
«Свет тьмы»: музыка, которую предстоит услышать в темноте
Фестиваль новой музыки ARĒNA приглашает в Рижскую Реформатскую церковь на программу Tumsas gaisma - «Свет тьмы».
В концерте участвуют музыканты Woodpecker Project - Андрис Дзенитис, Гатис Закис, Ритварс Гароза и саксофонист Арвидс Казлаускс, а также студенты Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола.
Классические инструменты будут соединяться с электроникой и световой драматургией, а часть программы прозвучит в полностью затемненном пространстве. Организаторы предлагают не бороться с темнотой, а вслушаться в нее.
Где: Рижская Реформатская церковь
Когда: 1 ноября, 18.00
Фортепианный дуэт мирового класса в Доме Черноголовых
В воскресенье в Доме Черноголовых выступят Сиван Сильвер и Гиль Гарбург - фортепианный дуэт, работающий в Германии.
Музыканты выступали в Карнеги-холле, Венском Musikverein, Берлинской филармонии, Сиднейской опере и концертных залах примерно 70 стран. Их отличает редкое ощущение единого музыкального дыхания: за двумя роялями дуэт звучит почти как один исполнитель.
Концерт продлится около двух часов. Вход в зал - с 18.00.
Где: Дом Черноголовых, Ратушная площадь, 7
Когда: 1 ноября, 19.00–21.00
Что выбрать на этих выходных
Для классического вечера подойдут «Бахчисарайский фонтан», «Любовный напиток» или выступление дуэта Сильвер - Гарбург. С детьми лучше отправиться на «Книгу джунглей», а поклонникам современной сцены стоит обратить внимание на Elektro Guzzi, фестиваль ARĒNA или концерт Stirna и Emilija.
Тем, кому хочется провести воскресный день спокойно, стоит воспользоваться последней возможностью увидеть выставку из собрания Центра Помпиду.
Некоторые популярные программы, включая хэллоуинский вечер импровизации на площадке Pauze и ряд концертов «Ночь органа», к утру 30 октября уже были распроданы. Перед поездкой рекомендуется еще раз проверить наличие билетов и время начала мероприятия.