Умер Патрик Стюарт, сыгравший профессора Икс в фильмах «Люди Икс»

Стюарт был известен не только благодаря фантастическим фильмам и сериалам. Значительную часть своей карьеры он посвятил театру и с 1966 года выступал в составе Королевской шекспировской труппы.

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В 2010 году актер получил рыцарское звание из рук королевы Елизаветы II. Эта награда стала признанием его заслуг в актерском искусстве.

Роли Стюарта в двух крупных кинофраншизах сделали его узнаваемым для нескольких поколений зрителей. Образы профессора Чарльза Ксавьера и капитана Пикара стали наиболее известными в его экранной карьере.