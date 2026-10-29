Умер Патрик Стюарт, сыгравший профессора Икс в фильмах «Люди Икс»

Британский актер Патрик Стюарт, прославившийся ролями профессора Икс в «Людях Икс» и капитана Жана-Люка Пикара в «Звездном пути», умер в возрасте 86 лет. О смерти артиста сообщила его пресс-секретарь Келли Буш Новак, пишет The Hollywood Reporter.
Стюарт был известен не только благодаря фантастическим фильмам и сериалам. Значительную часть своей карьеры он посвятил театру и с 1966 года выступал в составе Королевской шекспировской труппы.
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В 2010 году актер получил рыцарское звание из рук королевы Елизаветы II. Эта награда стала признанием его заслуг в актерском искусстве.
Роли Стюарта в двух крупных кинофраншизах сделали его узнаваемым для нескольких поколений зрителей. Образы профессора Чарльза Ксавьера и капитана Пикара стали наиболее известными в его экранной карьере.