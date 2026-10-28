Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала

Американский телеканал HBO запускает в разработку сериал по мотивам знаменитого триллера Альфреда Хичкока «Птицы» и одноимённой повести Дафны дю Морье. Главную роль в проекте исполнит Сара Снук, звезда популярного сериала «Наследники», сообщает издание Deadline.
Новый проект станет современной интерпретацией классической истории: в сюжет добавят совершенно новых персонажей и полноценную детективную линию, связанную с загадочным убийством.
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В центре повествования окажется героиня по имени Майра Мэсси (Сара Снук). Вместе с маленькой дочерью она возвращается в родной город и тайно начинает расследовать исчезновение своей подруги детства. Вскоре героине приходится защищать ребёнка от неожиданной и смертельной угрозы - птицы начинают совершать аномальные и жестокие нападения на людей, которые каким-то образом оказываются связаны с преступлением.
Звёздная команда создателей
За создание шоу отвечают шоураннер Том Спезиали (работал над культовыми сериалами «Остаться в живых» и «Оставленные») и Дэвид Хейман - продюсер всех частей кинофраншизы о Гарри Поттере. Спезиали уже написал сценарий к пилотному эпизоду.
Исполнительными продюсерами выступили сама Сара Снук, Дэнни Самит (Heyday Television) и Дженнифер Габлер Роулингс (Omni Artists).
Производством займётся компания Universal Global Television. Это символичный выбор: оригинальный фильм Хичкока в 1963 году выпустила киностудия Universal Pictures, которая до сих пор владеет правами на картину совместно с наследниками великого режиссёра.
Проклятие экранизаций «Птиц»
Киностудии неоднократно пытались дать «Птицам» новую жизнь, но до сих пор все попытки проваливались:
В 2007 году Universal анонсировала полнометражный ремейк с Наоми Уоттс в главной роли и режиссером Мартином Кэмпбеллом («Казино «Рояль»»);
В 2017 году о планах снять свою телеадаптацию сообщала корпорация BBC.
Однако ни один из этих проектов так и не дошёл до стадии съёмок. Сериал от HBO станет первой успешной попыткой вернуть легендарный сюжет на экраны спустя более чем 60 лет.