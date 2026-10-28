28 октября 2026, 11:05 Наталья Гудемчук

Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала

Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала
deadline.com

Американский телеканал HBO запускает в разработку сериал по мотивам знаменитого триллера Альфреда Хичкока «Птицы» и одноимённой повести Дафны дю Морье. Главную роль в проекте исполнит Сара Снук, звезда популярного сериала «Наследники», сообщает издание Deadline.

Новый проект станет современной интерпретацией классической истории: в сюжет добавят совершенно новых персонажей и полноценную детективную линию, связанную с загадочным убийством.

Читайте нас также

В центре повествования окажется героиня по имени Майра Мэсси (Сара Снук). Вместе с маленькой дочерью она возвращается в родной город и тайно начинает расследовать исчезновение своей подруги детства. Вскоре героине приходится защищать ребёнка от неожиданной и смертельной угрозы - птицы начинают совершать аномальные и жестокие нападения на людей, которые каким-то образом оказываются связаны с преступлением.

Звёздная команда создателей

За создание шоу отвечают шоураннер Том Спезиали (работал над культовыми сериалами «Остаться в живых» и «Оставленные») и Дэвид Хейман - продюсер всех частей кинофраншизы о Гарри Поттере. Спезиали уже написал сценарий к пилотному эпизоду.

Исполнительными продюсерами выступили сама Сара Снук, Дэнни Самит (Heyday Television) и Дженнифер Габлер Роулингс (Omni Artists).

Читайте Mixer
Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала

Весы, Козероги, Скорпионы и Овны в гороскопе Тамары Глобы на четверг 29…
Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала

Юмор, мемы и шутки на 28 октября и купаты с капустой
Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала

Водолеи, Близнецы, Девы и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на четверг 29 октября
Готовая манная каша со сливочным маслом в светлой керамической миске

Манная каша получится гладкой: сначала размешиваю крупу в холодном молоке

Производством займётся компания Universal Global Television. Это символичный выбор: оригинальный фильм Хичкока в 1963 году выпустила киностудия Universal Pictures, которая до сих пор владеет правами на картину совместно с наследниками великого режиссёра.

Проклятие экранизаций «Птиц»

Киностудии неоднократно пытались дать «Птицам» новую жизнь, но до сих пор все попытки проваливались:

  • В 2007 году Universal анонсировала полнометражный ремейк с Наоми Уоттс в главной роли и режиссером Мартином Кэмпбеллом («Казино «Рояль»»);

  • В 2017 году о планах снять свою телеадаптацию сообщала корпорация BBC.

Однако ни один из этих проектов так и не дошёл до стадии съёмок. Сериал от HBO станет первой успешной попыткой вернуть легендарный сюжет на экраны спустя более чем 60 лет.

google news Подпишитесь на нас
Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала

Весы, Козероги, Скорпионы и Овны в гороскопе Тамары Глобы на четверг 29…
Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала

Юмор, мемы и шутки на 28 октября и купаты с капустой

В мире

Создатель Claude предупредил: искусственный интеллект может сопротивляться отключению и шантажировать людей
28 октября, 11:05
Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала
28 октября, 09:30
Второй результат в истории: скелет динозавра Джоди ушёл с молотка за 47,3 миллиона долларов
Создатель Claude предупредил: искусственный интеллект может сопротивляться отключению и шантажировать людей
28 октября, 09:00 09:00
Циклон «Арнаб» обрушился на Индию: эвакуированы почти 90 000 человек
Создатель Claude предупредил: искусственный интеллект может сопротивляться отключению и шантажировать людей
27 октября, 21:11 21:11
Хакерская атака на парламент Италии: киберпреступники получили доступ к почте Джорджи Мелони
Создатель Claude предупредил: искусственный интеллект может сопротивляться отключению и шантажировать людей
27 октября, 20:31 20:31
Apple представила новые iPad mini и MacBook Pro: известны цены и дата начала продаж
Создатель Claude предупредил: искусственный интеллект может сопротивляться отключению и шантажировать людей
27 октября, 19:00 19:00
Власти Франции пошли на уступки протестующим школьникам - молодёжь готовит новые митинги
Создатель Claude предупредил: искусственный интеллект может сопротивляться отключению и шантажировать людей
27 октября, 18:05 18:05
Swedbank сократит около 500 сотрудников: в странах Балтии работы лишатся 100 человек
Создатель Claude предупредил: искусственный интеллект может сопротивляться отключению и шантажировать людей
27 октября, 17:05 17:05
«Острый» рекорд: индийский художник создал гигантское полотно из куркумы и чили
Создатель Claude предупредил: искусственный интеллект может сопротивляться отключению и шантажировать людей
27 октября, 16:27 16:27
В Литве появится монета номиналом 3 евро: кому ее посвятят и можно ли ею расплачиваться
Создатель Claude предупредил: искусственный интеллект может сопротивляться отключению и шантажировать людей
27 октября, 15:28 15:28
Принц Гарри и Меган Маркл с детьми уехали из Британии на фоне скандала вокруг отца герцогини
Создатель Claude предупредил: искусственный интеллект может сопротивляться отключению и шантажировать людей
27 октября, 14:34 14:34
Создатель Claude предупредил: искусственный интеллект может сопротивляться отключению и шантажировать людей

Латвия

Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности
28 октября, 10:35
Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига
28 октября, 10:00
Совы, подземелья и тайны фауны: Музей природы в Риге готовит семейную программу на Хеллоуин
Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности
28 октября, 08:30 08:30
Синоптики предупреждают о заморозках и гололедице: какая погода ждёт Латвию в начале ноября
Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности
28 октября, 08:03 08:03
Кулдига собрала свыше 13 тысяч евро за три месяца работы нового турсбора
Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности
27 октября, 20:00 20:00
В Царникаве появится новый скейт-парк: строительство обойдётся в 266 000 евро
Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности
27 октября, 19:35 19:35
В Латвии расширяют список причин для замены паспорта и eID-карты: в каких случаях дадут новые документы
Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности
27 октября, 15:59 15:59
Каждый второй житель Латвии уже пользуется искусственным интеллектом, а традиционные СМИ теряют аудиторию
Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности
27 октября, 14:59 14:59
Как будет перепланировано движение во время реконструкции Вантового моста
Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности
27 октября, 12:57 12:57
Младшему - всего 12: за осенние каникулы в Детскую больницу попали 15 подростков с алкогольными и другими отравлениями
Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности
27 октября, 12:34 12:34
Клейнбергс рассказал, где можно построить временный мост на время ремонта Вантового
Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности
27 октября, 11:28 11:28
Суд ЕС обязал банки возвращать деньги жертвам мошенников даже при их неосторожности

ЧП

В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Астрономы определили точную дату, когда Ван Гог написал картину «Звездная ночь»
28 октября, 11:05
Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала
Астрономы определили точную дату, когда Ван Гог написал картину «Звездная ночь»
27 октября, 17:30
Звезда сериала «Больница Питт» Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года
Астрономы определили точную дату, когда Ван Гог написал картину «Звездная ночь»
26 октября, 19:59
В возрасте всего 46 лет умер актёр, чей голос был знаком миллионам детей.
26 октября, 09:16
«Архитектура тишины»: осенняя медитация Раймонда Стапранса
25 октября, 19:00
31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей
25 октября, 17:40
Загляни в закулисье: Латвийский театр кукол приглашает подростков на мастер-классы по созданию головных уборов
24 октября, 13:40
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
23 октября, 21:09
Астрономы определили точную дату, когда Ван Гог написал картину «Звездная ночь»

Mixer

Манная каша получится гладкой: сначала размешиваю крупу в холодном молоке
28 октября, 10:15
Меньше контраста у корней: пять модных оттенков волос этой осени
Манная каша получится гладкой: сначала размешиваю крупу в холодном молоке
28 октября, 09:50
Рыбы, Стрельцы, Козероги и Овны в ультракоротком гороскопе на четверг 29 октября (+совет)
Манная каша получится гладкой: сначала размешиваю крупу в холодном молоке
28 октября, 09:30
Тест на силу воли: выберите, как вы держите слово, данное себе - и узнайте, кто вы: железный марафонец, спринтер на три дня или великий магистр понедельника
28 октября, 09:09
Весы, Козероги, Скорпионы и Овны в гороскопе Тамары Глобы на четверг 29 октября
28 октября, 08:37
Юмор, мемы и шутки на 28 октября и купаты с капустой
28 октября, 08:08
Водолеи, Близнецы, Девы и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на четверг 29 октября
28 октября, 08:06
Двойная ретроградность до середины ноября: к чему жизнь возвращает каждый знак зодиака
28 октября, 07:05
Манная каша получится гладкой: сначала размешиваю крупу в холодном молоке

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
26 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро

Спорт

Порзиньгис может завершить карьеру: Golden State Warriors выступил с заявлением
27 октября, 13:59
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
Порзиньгис может завершить карьеру: Golden State Warriors выступил с заявлением
27 октября, 08:26
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
Порзиньгис может завершить карьеру: Golden State Warriors выступил с заявлением
26 октября, 17:35
СМИ: Месси пропустит церемонию «Золотого мяча» в Лондоне
26 октября, 10:28
«Золотой мяч-2026» вручат уже сегодня: Месси, Мбаппе, Ямаль и еще 27 претендентов
26 октября, 07:59
Мбаппе сломал прогнозы: «Реал» обыграл «Барселону» и вернул интригу в чемпионат Испании
25 октября, 13:37
Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз
23 октября, 20:00
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
23 октября, 13:59
Порзиньгис может завершить карьеру: Golden State Warriors выступил с заявлением
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас