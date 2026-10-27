Звезда сериала «Больница Питт» Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года

People

55-летний американский актёр Ноа Уайли, известный по сериалам «Больница Питт» и «Скорая помощь», признан самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People. Об этом журнал сообщил на своём сайте.

55-летний актёр признался, что сначала не поверил новости. Когда ему сообщили, что журнал выбрал его для этой номинации, он подумал, что это розыгрыш.

Читайте нас также Google News Facebook

«Я никогда в жизни не думал, что мне окажут такую честь», - сказал Уайли.

Принять новый титул артиста убедила его жена Сара, которая считает, что Уайтли заслуживает внимания не только как актёр, но и как человек, отец и муж.

«Она считает меня хорошим парнем и думает, что меня как человека, отца и мужа стоит продвигать», - рассказал актёр. Он также пошутил, что жена осталась довольна: по её мнению, это признание подтверждает её хороший вкус.

Читайте

Дети Уайли отнеслись к новости по-разному. Сын заметил, что теперь отцу будет сложнее жить, поскольку вместе с известностью появятся и недоброжелатели. Старшая дочь, по словам актёра, наверняка будет подшучивать над ним по этому поводу ещё ближайшие 50 лет.

Уайли получил широкую известность благодаря роли доктора Джона Картера в сериале «Скорая помощь». Актёр удостоен премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Сейчас Уайли переживает новый этап популярности благодаря медицинской драме «Больница Питт», в которой играет доктора Майкла «Робби» Робинавича. Актёр также выступает режиссёром сериала. За работу в проекте он два года подряд получал премию «Эмми» в категории «Лучший актёр драматического сериала».

Титул самого сексуального мужчины года журнал People присуждает с 1985 года. В 2025 году его получил британский актёр Джонатан Бейли.