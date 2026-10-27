27 октября 2026, 17:30 Наталья Гудемчук

Звезда сериала «Больница Питт» Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года

Звезда сериала «Больница Питт» Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года
People

55-летний американский актёр Ноа Уайли, известный по сериалам «Больница Питт» и «Скорая помощь», признан самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People. Об этом журнал сообщил на своём сайте.

55-летний актёр признался, что сначала не поверил новости. Когда ему сообщили, что журнал выбрал его для этой номинации, он подумал, что это розыгрыш.

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Принять новый титул артиста убедила его жена Сара, которая считает, что Уайтли заслуживает внимания не только как актёр, но и как человек, отец и муж.

«Она считает меня хорошим парнем и думает, что меня как человека, отца и мужа стоит продвигать», - рассказал актёр. Он также пошутил, что жена осталась довольна: по её мнению, это признание подтверждает её хороший вкус.

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Дети Уайли отнеслись к новости по-разному. Сын заметил, что теперь отцу будет сложнее жить, поскольку вместе с известностью появятся и недоброжелатели. Старшая дочь, по словам актёра, наверняка будет подшучивать над ним по этому поводу ещё ближайшие 50 лет.

Уайли получил широкую известность благодаря роли доктора Джона Картера в сериале «Скорая помощь». Актёр удостоен премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Сейчас Уайли переживает новый этап популярности благодаря медицинской драме «Больница Питт», в которой играет доктора Майкла «Робби» Робинавича. Актёр также выступает режиссёром сериала. За работу в проекте он два года подряд получал премию «Эмми» в категории «Лучший актёр драматического сериала».

Титул самого сексуального мужчины года журнал People присуждает с 1985 года. В 2025 году его получил британский актёр Джонатан Бейли.

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