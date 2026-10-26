В возрасте всего 46 лет умер актёр, чей голос был знаком миллионам детей.

Эрик Бауза, актёр озвучивания персонажей Looney Tunes, включая Багза Банни, Даффи Дака и Порки Пига, скончался в возрасте 46 лет.

В заявлении семьи обладателя премии «Эмми», опубликованном в Instagram, говорится, что он скончался «внезапно».

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Бауза озвучивал нескольких персонажей в вышедшем этим летом анимационном хите «Койот против Акми», а также появился в недавно вышедшем фильме «Забытый остров».

Издание Variety сообщает, что причиной смерти стало гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание, и что Бауза скончался дома в воскресенье.

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В интервью NBC News в 2021 году Бауза, родившийся в Онтарио и имеющий филиппинские корни, сказал, что с детства был большим поклонником персонажей Looney Tunes и в детстве подражал их голосам.

«Looney Tunes превосходят все языки и все культуры, - сказал он . - Неважно, из какой части планеты вы родом. Вы всё равно поймёте, что здесь смешно».

В фильме «Космический джем: Новое наследие» 2021 года он озвучивал Даффи Дака, Порки Пига, Элмера Фадда и Фогхорна Легхорна, а затем повторил эти роли, а также роль Дорожного Бегуна в фильме «Койот против Acme».

Он также сыграл роль Тоада-генерала в фильме «Супер Марио Брос. Фильм» 2023 года и его продолжении «Супер Марио Галактика Фильм», который стал пятым самым кассовым фильмом в мире в этом году.