Загляни в закулисье: Латвийский театр кукол приглашает подростков на мастер-классы по созданию головных уборов

Diena.lv

В Латвийском театре кукол в ноябре и декабре пройдут мастер-классы для подростков от 12 лет. В ходе занятий восемь участников смогут заглянуть за кулисы театра и попробовать себя в роли мастеров по изготовлению кукол и костюмов, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя театра Анну Пуриню.

Цикл будет состоять из трех занятий, которые пройдут 19 и 26 ноября, а также 3 декабря.

Читайте нас также Google News Facebook

Под руководством профессиональных театральных мастеров участники изготовят шляпу в виде гриба, освоив различные техники конструирования, обработки материалов и декорирования.

Занятия проведут мастера по изготовлению кукол и костюмов Латвийского театра кукол Мадара Миериня и Лиене Берича. Вдохновением для работы станет спектакль театра «Грибы». За три занятия каждый участник создаст собственный головной убор и познакомится с процессом изготовления театральных костюмов и головных уборов - от первоначальной идеи до готового изделия.

Читайте

На первом занятии подростки познакомятся с различными материалами и техниками, разработают дизайн своей шляпы и приступят к созданию ее основы. На втором занятии они займутся формированием и укреплением шляпы, а на заключительном - ее декорированием, экспериментируя с различными материалами, фактурами и цветами.

По окончании цикла мастер-классов каждый участник сможет забрать созданный головной убор домой.

Билеты можно приобрести только в кассе Латвийского театра кукол.